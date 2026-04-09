ETV Bharat / state

धनबाद में मधुमक्खियों का हमला: स्कूली बच्चों समेत कई घायल, एक की हालत गंभीर

धनबाद: मैथन में अचानक उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड उग्र होकर लोगों पर टूट पड़ा. यह घटना बीएसके कॉलेज से मैथन जाने वाले मुख्य मार्ग पर, डीवीसी मेंटेनेंस के पास स्थित एक फल दुकान के समीप हुई.

घटना अचानक हुई, जिससे राहगीरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. कुछ ही पलों में स्कूली बच्चे, स्थानीय लोग और वहां से गुजर रहे यात्री मधुमक्खियों के हमले की चपेट में आ गए. डंक से बचने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे, जिससे सड़क पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

जानकारी देते समाजसेवी और कंपाउंडर (ETV BHARAT)

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, किसी कारण से मधुमक्खियों का झुंड आक्रामक हो गया और सड़क से गुजर रहे लोगों को निशाना बनाने लगा. लगातार डंक मारने से कई लोग घायल हो गए और कुछ देर तक स्थिति बेहद भयावह बनी रही. इसी बीच स्थानीय समाजसेवी रंजीत महतो ने सूझबूझ से राहत कार्य संभाला.