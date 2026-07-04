ऐप पर खाली बेड, अस्पताल में नो एंट्री: 11वीं की छात्रा ने कोर्ट में खोली 'नेक्सजेन ई-अस्पतालों' की पोल
सरकारी अस्पतालों के हाईटेक होने का किया गया था दावा, ऐप पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर नहीं उठी कॉल
Published : July 4, 2026 at 5:58 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था और सरकारी दावों की 11वीं कक्षा की छात्रा शुभान अली ने पोल खोल दी. दिल्ली हाईकोर्ट में एक तरफ सरकार हलफनामा देकर दावा कर रही थी कि उसके 38 सरकारी अस्पताल 'नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल' ऐप के जरिए बेहतरीन काम कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में एक छात्रा की आपबीती ने इस दावे को खोखला साबित कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह व मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने इस ऐप के ऑडिट के आदेश दिए हैं.
जब न्यायधीशों ने मिलाया नंबर तो सच सामने आया
मामले की सुनवाई के दौरान तब चौंकाने वाली स्थिति पैदा हो गई, जब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने छात्रा शुभान अली की शिकायत पर सच्चाई जानने के लिए भरी अदालत में खुद ही 'नेक्स्टजेन आईसीयू बेड्स ऐप' पर दिए गए नंबरों को डायल करवाया. कई बार रिंग जाने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया. इस लाइव रियलिटी चेक से नाराज पीठ ने तत्काल इस ऐप के डेमो को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए नेक्स्टजेन टीम के अफसरों को खुद दिल्ली के सभी 38 अस्पतालों में जाकर ऐप की जमीनी हकीकत का निरीक्षण करने और 7 अगस्त को अगली सुनवाई तक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
30 जून को छात्रा की दादी की तबीयत अचानक बिगड़ी थी
घटना बीते 30 जून 2026 की है. छात्रा शुभान अली ने बताया कि उसकी 70 वर्षीय नानी को ब्रेन हैमरेज हुआ था. वह उन्हें लेकर पहले दिल्ली सरकार के शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद अस्पताल पहुंची, जहां आईसीयू बेड न होने पर एलएनजेपी या जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया. एलएनजेपी में भी बेड नहीं मिला. कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि 30 जून से घर पर ही गंभीर हालत में पड़ी 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को तुरंत आईसीयू बेड मुहैया कराया जाए.
सार्वजनिक स्वास्थ्य से समझौता नहीं: हाईकोर्ट
पीठ ने सरकार के सभी अस्पतालों से उन सभी मशीनों की सूची भी मांगी है जो फिलहाल खराब या बंद पड़ी हैं. परेशान छात्रा ने कोर्ट के न्यायमित्र अशोक अग्रवाल से संपर्क किया, जिन्होंने उसे 'नेक्स्टजेन आईसीयू बेड्स ऐप' के हेल्पलाइन पर बात करने की सलाह दी. छात्रा ने ऐप पर दिए गए तीन नंबरों पर कॉल किया, तो एक नंबर वहां का गार्ड ने उठाया और बेड की जानकारी से इनकार किया.
ऐप को लेकर दावे
अक्सर मरीजों को गंभीर स्थिति में अस्पतालों में भटकना पड़ता है. इससे उन्हें वेंटिलेटर-आईसीयू बेड की स्थिति का रीयल टाइम डेटा पता चलेगा. इस ऐप का मकसद सरकारी अस्पतालों में मरीजों और आईसीयू बेड की लाइव स्थिति आम जनता और एम्बुलेंस सेवाओं को दिखाना है. सरकार के दावे के मुताबिक, यह एक एकीकृत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है. इसके कुल 14 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें ऑनलाइन जानकारियां आसानी से मिलती हैं.
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