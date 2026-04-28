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ट्रेन में बेडरोल, 15 मई से इन दो ट्रेनों में सुविधा

ट्रेन में बेडरोल के लिए रेलयात्रियों को अतिरिक्त किराया देना होगा.

Bedrolls in Train
ट्रेन में बेडरोल (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 28, 2026 at 3:01 PM IST

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रायपुर: अब तक रेल यात्रियों को AC और हाई क्लास के साथ ही थर्ड एसी में बेडरोल की सुविधा ट्रेन के किराए में इनबिल्ट होती थी, लेकिन रायपुर रेल मंडल अब रायपुर से छूटने वाली दो एक्सप्रेस ट्रेन में ये सुविधा देगा.

2 ट्रेनों में बेडरोल देने की योजना

रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि प्रयोग के तौर पर रायपुर रेल मंडल से छूटने वाली 2 ट्रेनों में बेडरोल देने की योजना बनाई गई है. पहली ट्रेन अमरकंटक एक्सप्रेस है, जो दुर्ग से भोपाल तक की है. वहीं दूसरी ट्रेन संपर्क क्रांति है, जो दुर्ग से निजामुद्दीन तक जाती है. अभी तक रेलवे के द्वारा थर्ड एसी और हायर क्लास में बेडरोल की सुविधा उपलब्ध है. ट्रेन के किराया में इनबिल्ट होता है.

ट्रेन में बेडरोल (ETV Bharat Chhattisgarh)

अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि शुरू में गरीब रथ के स्लीपर कोच में यह व्यवस्था शुरू की गई थी. उसी को ध्यान में रखते हुए इस कांसेप्ट को स्लीपर में शुरू करने का प्लान किया गया है. पर क्लास में यात्रा करने वाले रेलयात्रियों को कई बार लगेज भारी हो जाता है. ऐसे में उन्हें तकिया और चादर देने की योजना है.

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स्लीपर कोच में रेलयात्रियों को मिलेगी बेडरोल (ETV Bharat Chhattisgarh)

अमरकंटक एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के रेलयात्रियों को सुविधा

अमरकंटक एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में रेलयात्रियों को यह सुविधा 15 मई से मिलने लगेगी. इसके लिए रेलवे ने कुछ किराया भी तय किया है. जिसमें बेड शीट का किराया 40 रुपए होगा वहीं पिलो का किराया 30 रुपए होगा.यात्री अगर दोनों लेना चाहते हैं तो उन्हें 70 रुपए देने होंगे.

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15 मई से संपर्क क्रांति और अमरकंटक एक्सप्रेस में मिलेगी सुविधा (ETV Bharat Chhattisgarh)

ऐसी कोच के बेडरोल के कलर से इस पिलो और बेडशीट के कलर अलग होंगे. चोरी होने या फिर सुरक्षा के लिहाज से इस तरह का प्लान किया गया है. बिलासपुर हेडक्वार्टर से भी इसका अप्रूवल मिल चुका है. इस सुविधा को शुरू करने के लिए रेलवे को स्लीपर क्लास के 2 सीट को रिजर्व करना होगा. प्रयोग के तौर पर बेडरोल देने की सुविधा का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो दूसरे ट्रेनों में भी इसे शुरू किया जाएगा.

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