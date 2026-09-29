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'अगर ब्यूरोक्रेसी का दुरुपयोग होता, तो कांग्रेस 91 निकाय कैसे जीतती?', बेढम का पलटवार

बेढम ने कहा कि अलग-अलग निकायों में अलग परिणाम आना चुनाव प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धा और स्थानीय समीकरणों को दर्शाता है.

Minister of State for Home Jawahar Singh Bedham
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 10:12 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: नगरीय निकाय चुनाव के बाद चुनाव प्रक्रिया और प्रशासनिक मशीनरी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार तेज कर दिया है. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस के ब्यूरोक्रेसी के दुरुपयोग के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस को निकाय चुनाव के परिणामों पर आत्ममंथन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस हताशा में इस तरह के आरोप लगा रही है. उन्होंने सवाल किया कि अगर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग होता, तो कांग्रेस 91 निकाय कैसे जीतती?

'निष्पक्ष चुनाव कराना सरकार की प्रतिबद्धता' : जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस के आरोप पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया होता, तो कांग्रेस 91 निकायों में जीत कैसे दर्ज करती? उन्होंने तर्क दिया कि यदि सरकार की चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की मंशा होती, तो सभी निकायों में भाजपा के पक्ष में परिणाम आते. उन्होंने कहा कि अलग-अलग निकायों में अलग परिणाम आना चुनाव प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धा और स्थानीय समीकरणों को दर्शाता है.

बेढम ने कांग्रेस पर यूं किया पलटवार (ETV Bharat Jaipur)

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'किसी तरह का अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया' : उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता महत्वपूर्ण है. उनके मुताबिक राजस्थान में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और सरकार की ओर से चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह का अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि बिना हिंसा, दबाव या बल प्रयोग के चुनाव संपन्न होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

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डोटासरा के बयान पर भी निशाना : बेढम ने निकाय चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि 210 से अधिक स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत जनता के समर्थन को दिखाती है. हालांकि उपलब्ध परिणामों में प्रमुख पदों के चुनाव में 301 निकायों में भाजपा को 197 और कांग्रेस को 94 निकायों में सफलता मिली थी. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से प्रशासनिक मशीनरी के इस्तेमाल को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी बेढम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयानों में चुनाव परिणामों को लेकर बेचैनी दिखाई दे रही है. बेढम ने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से जनता का भरोसा हासिल नहीं किया जा सकता और कांग्रेस को अपने प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए.

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'ब्यूरोक्रेसी पर दबाव का आरोप निराधार' : सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालकर काम कराने के कांग्रेस के आरोपों को बेढम ने खारिज किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी और चुनाव के दौरान किसी अधिकारी या प्रशासनिक तंत्र का अनुचित इस्तेमाल नहीं किया गया. निकाय चुनाव के बाद अब दोनों प्रमुख दलों का फोकस आगामी पंचायत चुनाव पर है.

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