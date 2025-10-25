गहलोत के बयान पर बोले बेढम, 'वो अपने शासन को यादकर, इस सरकार में भी अपराध का सपना देखते हैं'
गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने दावा किया कि उनकी सरकार में पूर्व अशोक गहलोत सरकार के मुकाबले अपराधों में कमी आई है.
Published : October 25, 2025 at 5:38 PM IST
जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 'भाजपा सरकार यानी हर ओर भ्रष्टाचार' बयान पर गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पलटवार किया है. बेढम ने कहा कि गहलोत को अपने शासन के दौरान अपराध और भ्रष्टाचार के दिन सपने में याद आ रहे हैं. इसलिए वे भजनलाल सरकार पर हर दिन झूठे और भ्रामक आरोप लगाते हैं. वे रात को जो सोचते हैं, वो सपना उनको आता है और सुबह बिना सोचे-समझे ट्वीट कर देते हैं.
'गहलोत थपथपाएं सीएम की पीठ': बेढम ने कहा कि गहलोत ना तो आंकड़े देख रहे हैं और ना वे यह अध्ययन कर रहे हैं कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हर प्रकार के अपराध में भारी कमी आई है. अशोक गहलोत को खुद के कार्यकाल का सपना दिखाई देता है और उसी को ट्वीट कर देते हैं. बेढम ने कहा कि जो भी अशोक गहलोत के सोशल मीडिया को चला रहा है, वो उनको बताए झूठे आरोपों के साथ ट्वीट कर देता है. उनको यह सोचना चाहिए कि प्रदेश में उनकी सरकार की तुलना में किस तरह से अपराध में कमी आई है. इसके लिए गहलोत को तो सीएम भजनलाल की पीठ थपथपानी चाहिए. बेढम ने कहा कि महिला और बाल अपराध में कमी आई है. संगठित अपराध और पेपर माफियाओं के खिलाफ योजना के साथ कार्रवाई की गई है.
'दलितों के खिलाफ अपराध में आई कमी': जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि अशोक गहलोत झूठे और भ्रामक बयान दे रहे हैं. अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं. दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध के ग्राफ में तेजी से गिरावट आई है. बेढम ने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, उसी दलित समाज से आते हैं. उनकी सरकार में मंत्री थे, लेकिन दलित अत्याचार में राजस्थान टॉप पर था. बेढम ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कैसे भूल गए उनकी सरकार में सचिवालय के दफ्तर में सोना और करोड़ो रुपए की नकदी मिली थी. किस आधार पर वो आज हमारी सरकार पर सवाल उठा सकते हैं. पेपर लीक के तार उनके दफ्तर तक पहुंच गए, क्या इस सच्चाई से इनकार कर सकते हैं?
'भाजपा सरकार यानी हर ओर भ्रष्टाचार': पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने X पर की एक पोस्ट में लिखा था, 'भाजपा सरकार यानी हर ओर भ्रष्टाचार! भाजपा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह फैल चुका है. ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां करप्शन न हो. हर योजना में फर्जीवाड़ा हो रहा है. जो योजनाएं हमारी सरकार के समय जनहित में काम कर रही थीं, वो अब भ्रष्टाचार के धनहित में काम ली जा रही हैं. यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस समय राजस्थान में इतनी कमजोर सरकार है जो हर मोर्चे पर विफल है और जमकर भ्रष्टाचार कर रही है.'