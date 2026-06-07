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'100 से ऊपर जा सकता है कटऑफ', B.Ed प्रवेश परीक्षा के सवालों से गदगद दिखे अभ्यर्थी

आज बिहार में बीएड प्रवेश परीक्षा हुई. परीक्षार्थियों ने कहा कि इस बार 100 से ऊपर कटऑफ जा सकता है.

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बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 7, 2026 at 4:08 PM IST

4 Min Read
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पटना: बिहार में शिक्षक बनने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जाने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई. राज्य के 11 शहरों में बनाए गए 180 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें करीब 1.23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए. राजधानी पटना में ही 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्रों से बाहर निकलने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र को अपेक्षाकृत आसान बताया और इस बार कटऑफ ऊंचा जाने की संभावना जताई.

पटना में बीएड की परीक्षा: असल में बीएड प्रवेश परीक्षा राज्य के उन लाखों युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो भविष्य में शिक्षक बनने का सपना देखते हैं. बिहार समेत देश के अधिकांश राज्यों में विद्यालय शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य है. इसके बाद अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अथवा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण करनी होती है. तभी वे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के योग्य बनते हैं. यही वजह है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेते हैं.

सवालों से खुश दिखे स्टूडेंट (ETV Bharat)

सवालों से उत्साहित दिखे परीक्षार्थी: इस वर्ष आयोजित परीक्षा में 120 मिनट के भीतर 120 प्रश्नों का उत्तर देना था. कुल 120 अंकों की इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग, भाषा दक्षता और टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न पूछे गए थे. परीक्षा देकर बाहर निकले अधिकांश अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रश्नों का स्तर काफी सामान्य था और बेहतर तैयारी करने वाले छात्रों को प्रश्न हल करने में विशेष कठिनाई नहीं हुई.

"प्रश्न का स्टैंडर्ड बहुत आसान था. मैंने सभी सवालों के उत्तर हल किया और 25 अंक का टीचिंग एप्टीट्यूड का भी प्रश्न बहुत आसान था. परीक्षा उम्मीद से आसान रही और उन्हें अच्छे अंक मिलने की संभावना है."- कंचन कुमारी, छात्रा

जीके-जीएस 40 अंक: पटना के बीएन कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हुए छात्रा नेहा कुमारी ने कहा कि जीके-जीएस 40 अंक के पूछे गए थे और मैथ और रिजनिंग भी 25 अंक का था, जो बहुत आसान थे. हिंदी से भी आसान प्रश्न थे. प्रश्न आसान थे तो मुझे उम्मीद है कि 100 अंक से अधिक कटऑफ इस बार जाएगा. उन्होंने बताया कि अधिकांश प्रश्न बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित थे.

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बीएड प्रवेश परीक्षा (ETV Bharat)

'100 अंक से अधिक आ जाएगा': छात्रा अंबिका कुमारी ने भी प्रश्नपत्र को आसान बताते हुए कहा कि जीके-जीएस के प्रश्न बहुत आसान थे और मुझे 100 अंक से अधिक आ जाएगा. मेरी नजर में प्रश्न बहुत ही आसान स्तर का था. सभी विषयों से बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछे गए थे और जिसने भी थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी उसे प्रश्न सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी.

कटऑफ भी 100 अंक से अधिक: इसी तरह छात्रा छोटी कुमारी ने कहा कि मैंने सभी सवालों को अटेंप्ट किया है और उम्मीद है कि 100 अंक से अधिक आ जाएगा और कटऑफ भी 100 अंक से अधिक जाएगा. जीके-जीएस में बहुत ही बेसिक प्रश्न थे. उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी. बहुत ही सतही प्रश्न सभी विषयों से पूछे गए थे और समय से पहले ही मैंने सभी सवालों को बना लिया था.

प्रश्नपत्र बहुत ही आसान: परीक्षा देकर बाहर निकली खुशी कुमारी ने भी प्रश्नपत्र को आसान करार दिया. उन्होंने कहा, 'मेरी नजर में प्रश्नपत्र बहुत ही आसान स्तर का था. मुझे उत्तर देने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई और 100 अंक से अधिक मुझे आसानी से आ जाएंगे. प्रश्न आसान था तो कटऑफ अधिक रहने का अनुमान है.'

इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बिहार के सरकारी और गैर-सरकारी बीएड कॉलेजों की करीब 37250 सीटों पर नामांकन होगा. राज्यभर के लगभग 380 बीएड कॉलेज इस प्रवेश प्रक्रिया का हिस्सा हैं. शिक्षा क्षेत्र के जानकार कुमार प्रियांक का मानना है कि यदि अधिकांश अभ्यर्थियों की तरह प्रश्नपत्र वास्तव में आसान रहा है तो इस वर्ष मेरिट और कटऑफ दोनों पिछले वर्षों की तुलना में अधिक जा सकते हैं. अब अभ्यर्थियों की नजर परीक्षा परिणाम और काउंसिलिंग प्रक्रिया पर टिकी है, क्योंकि यही परीक्षा उनके शिक्षक बनने के सफर की पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है.

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