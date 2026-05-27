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यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पहली बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की टीमें पहनेंगी बॉडी वॉर्न कैमरे, लाइव होगी मॉनिटरिंग

72 जिलों में जाने वाली BU की टीमें पहली बार बॉडी वॉर्न कैमरे पहनेंगी. इनकी झांसी के इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से लाइव मॉनिटरिंग होगी.

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यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में नकल माफियाओं पर नकेल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 4:32 PM IST

4 Min Read
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झांसी: उत्तर प्रदेश में होने वाली आगामी बीएड (B.Ed) संयुक्त प्रवेश परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार एक बेहद अनूठी और नई व्यवस्था लागू की है. इस राज्य स्तरीय परीक्षा को सकुशल आयोजित कराने के लिए प्रदेश के 72 जिलों में भेजी जा रही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की विशेष टीमों के सदस्य इतिहास में पहली बार 'बॉडी वॉर्न कैमरे' पहनकर ग्राउंड पर उतरेंगे.

इन आधुनिक कैमरों के जरिये सीधे झांसी स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर के इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से टीमों की पल-पल की गतिविधियों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी. बुधवार को विश्वविद्यालय के कुलपति सभागार में आयोजित एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कुलपति प्रो. मुकेश पांडेय ने सभी टीम सदस्यों को परीक्षा की शुचिता हर हाल में बनाए रखने के सख्त निर्देश जारी किए.

जानकारी देते कुलपति प्रो. मुकेश पांडेय. (Video Credit: ETV Bharat)

लापरवाही पर सीधे होगी FIR और सख्त कार्रवाई: उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि परीक्षा केंद्र या परिवहन के दौरान जहां भी जरा सी भी गड़बड़ी की आशंका मिले, वहां तत्काल प्रभाव से सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए. कुलपति ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के सफल संचालन में किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की मानवीय या तकनीकी लापरवाही कतई स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने इस नई तकनीक के इस्तेमाल की वजह बताते हुए कहा कि पूर्व के वर्षों में परीक्षा सामग्री को जिलों तक ले जाने और परीक्षा के बाद ओएमआर (OMR) शीट को सुरक्षित वापस लाने के दौरान कुछ टीमों को कई व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. इसी पुरानी कड़वी सीख को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत इस बार सभी नोडल अधिकारियों के लिए बॉडी वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल अनिवार्य किया जा रहा है.

सुबह 4:30 बजे कैमरों में बजेगा विशेष अलार्म: इन टीमों को विश्वविद्यालय परिसर से संबंधित जिलों के लिए रवाना होते समय ही ये हाईटेक कैमरे व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा दिए जाएंगे. ये कैमरे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के मुख्य गेट से बाहर निकलने के साथ ही तुरंत चालू हो जाएंगे और संबंधित आवंटित जिले के मुख्यालय पहुंचने तक लगातार बिना रुके चलते रहेंगे. इस बार की व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि 31 मई की सुबह ठीक 4:30 बजे इन कैमरों में एक विशेष अलार्म बजेगा, ताकि टीम के सभी सदस्य समय से सोकर तैयार हो सकें. अलार्म बजने के बाद सभी सदस्यों को सुबह पांच बजे तक हर हाल में जिले के मुख्य कोषागार (ट्रेजरी) पहुंचकर परीक्षा सामग्री की सुरक्षा संभालनी होगी.

यूपी के 72 जिलों में बनाए गए 1011 परीक्षा केंद्र: मुख्य परीक्षा शुरू होने की प्रक्रिया से लेकर ओएमआर शीट के वापस बंडल बनकर विश्वविद्यालय पहुंचने तक कैमरों की लाइव रिकॉर्डिंग लगातार जारी रहेगी. इस नियम के तहत कैमरा पहनने वाले जिम्मेदार व्यक्ति को कोषागार, मार्ग और परीक्षा केंद्रों सहित हर जगह की अनिवार्य वीडियोग्राफी और लाइव फीडिंग करनी होगी. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही इस वर्ष की बीएड प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश के 72 महत्वपूर्ण जिलों में एक साथ आयोजित की जाएगी. इसके लिए पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर कुल 1,011 हाईटेक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे.

दो पालियों में परीक्षा देंगे 4.44 लाख अभ्यर्थी: इस बार की बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश से कुल 4 लाख 44 हजार से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थी अपने भाग्य का फैसला करने के लिए हिस्सा लेंगे. पूरी परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष बनाए रखने के लिए इसे दो मुख्य पालियों में विभाजित कर आयोजित किया जाएगा. इसके तहत पहली पाली की मुख्य परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने दावा किया है कि इस अभूतपूर्व लाइव सर्विलांस तकनीक के बाद परीक्षा में किसी भी तरह की सेंधमारी या नकल माफियाओं के मंसूबे पूरी तरह से नाकाम हो जाएंगे.

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