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दिल्ली में शीला सरकार द्वारा लाई गई 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' योजना रद्द, रेखा सरकार की बड़े बदलाव की तैयारी

वर्ष 2007 में 'राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तत्कालीन कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम' लागू किया था.

दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 11, 2026 at 2:28 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन रेखा सरकार ने पर्यटन और आतिथ्य (Hospitality) क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए ऐतिहासिक कदम उठाया है. विधानसभा में 'दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट (निरस्त) विधेयक, 2026' को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है. इस फैसले के तहत 17 साल पुराने कानून को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पुराने और जटिल नियमों को खत्म कर एक नई, अधिक उदार और सुविधाजनक होमस्टे नीति का मार्ग प्रशस्त करना है, जो बदलती आधुनिक जरूरतों के अनुसार इस सेक्टर को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से विनियमित कर सके.

जानिए क्यों पड़ी पुराने कानून को बदलने की जरूरत

वर्ष 2007 में 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तत्कालीन कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम' लागू किया गया था. समय के साथ इसमें 2010 और 2021 में संशोधन भी किए गए. हालांकि, सरकार का मानना है कि पर्यटन और आवास के क्षेत्र में समय के साथ आमूलचूल परिवर्तन आए हैं. होटल और आवास के नए तौर-तरीके सामने आए हैं, जिसके चलते पुराना वैधानिक ढांचा अब अप्रासंगिक होता जा रहा था. सरकार के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था में सुधार और उसे अधिक लचीला बनाने के लिए इस पुराने कानून को निरस्त करना आवश्यक हो गया था.

दिल्ली विधानसभा
दिल्ली विधानसभा (फाइल फोटो)

यह विधेयक निरस्त हो गया तो क्या होगा अब ?

इस विधेयक के माध्यम से दिल्ली सरकार पर्यटन क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देना चाहती है. सरकार एक नई व्यापक नीति पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही मंत्रिपरिषद के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा. इस नई नीति का लक्ष्य बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों के लिए नियमों को सरल बनाना है. सरकार का तर्क है कि नई व्यवस्था के तहत सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नगरपालिका शासन और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित नियमों का पालन अधिक सुविधाजनक तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा.

पुराने आवेदनों और पंजीकरण का क्या होगा ?

विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि पुराने अधिनियम को निरस्त करने के बावजूद, पहले से चल रही कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. जिन प्रतिष्ठानों ने पुराने कानून के तहत पंजीकरण कराया है या जिनके आवेदन प्रक्रिया में हैं, उन्हें नई नीति के लागू होने तक किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक नई नीति प्रभावी नहीं हो जाती, तब तक आवेदनों और पंजीकरण से संबंधित मामले लंबित रखे जाएंगे और नई नीति के प्रावधानों के अनुरूप ही उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा.

कानून मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए और मंगलवार को इस विधेयक को स्वीकृति मिलने को पर्यटन क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. सरकार का मानना है कि इस कदम से दिल्ली में पर्यटकों के लिए रुकने की व्यवस्था अधिक सुगम होगी और आतिथ्य क्षेत्र में निवेश व नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. विधेयक में कहा गया है कि नई नीति अधिक 'सुविधाप्रद' होगी, जिसका लाभ सीधे तौर पर छोटे स्तर पर आतिथ्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को मिलेगा.

वित्तीय पहलुओं पर स्थिति साफ विधेयक के साथ प्रस्तुत 'वित्तीय ज्ञापन' में स्पष्ट किया गया है कि इस कानून को निरस्त करने और नई नीति के क्रियान्वयन से सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा. प्रस्तावित नीति को मौजूदा बजटीय आवंटन और संस्थागत तंत्र के भीतर ही लागू किया जाएगा. किसी भी प्रकार के व्यय का इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, जिससे यह पूरी तरह से प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है.

अब विधानसभा द्वारा विधेयक पारित होने के बाद अब इसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी. सरकार जिस दिन इसकी अधिसूचना जारी करेगी, उसी दिन से यह निरसन प्रभावी हो जाएगा. दिल्ली के पर्यटन जगत के लिए यह सत्र एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से इस क्षेत्र के व्यापारी नियमों के सरलीकरण की मांग कर रहे थे. अब सबकी निगाहें सरकार द्वारा तैयार की जा रही उस 'नई नीति' पर टिकी हैं, जो इस पुराने कानून की जगह लेगी.

दिल्ली की 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' (B&B) योजना

दिल्ली में पर्यटकों के लिए एक किफायती और घरेलू आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों (विशेषकर विदेशी पर्यटकों) को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और खान-पान का अनुभव कराने के साथ-साथ उन्हें घर जैसा सुरक्षित और साफ-सुथरा माहौल प्रदान करना था. साथ ही, यह मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का एक जरिया भी था. यह व्यावसायिक होटलों से अलग है. इसके तहत, मकान मालिक अपने ही घर में पर्यटकों के लिए सीमित कमरे (आमतौर पर 1 से 6 कमरे तक) किराए पर दे सकते हैं. इसमें यह अनिवार्य था कि मकान मालिक का परिवार उसी संपत्ति में रहे.

यह योजना 2007 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी. दिल्ली सरकार ने हाल ही में 'बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी 2026' का एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था, जिसमें नियमों को और अधिक स्पष्ट और सख्त करने का प्रस्ताव था, जैसे कि कमरों की संख्या को अधिकतम 8 तक बढ़ाना, सीसीटीवी लगाना और अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन आदि. मालवीय नगर में गेस्ट हाउस ('फ्लोरिश स्टे') में लगी भीषण आग, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी, इसके बाद यह योजना चर्चा में आई. जांच में पाया गया कि गेस्ट हाउस ने नियमों का उल्लंघन कर 6 कमरों की अनुमति के विपरीत 25 कमरे बना रखे थे. अब यह योजना रद्द मानी जाएगी.

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