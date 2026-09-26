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2 साल की उम्र में हुए दिव्यांग, नहीं मिला इलाज, टूटने नहीं दिया हौसला, अब श्रीलंका में खेलेंगे भरतपुर के वेदप्रकाश

हर बार मैदान में वापसी की जिद: वेदप्रकाश ने बताया कि उनका जुड़ाव काफी समय से खेल से रहा है. हालांकि परिवार की कुछ जिम्मेदारियों के कारण एक समय उन्हें खेल और अभ्यास से कुछ दूरी बनानी पड़ी. इस दौरान अभ्यास में भी अंतराल आया, लेकिन खेल से उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ. परिस्थितियां कुछ संभलीं, तो उन्होंने दोबारा मैदान में वापसी की और पूरी मेहनत के साथ अभ्यास शुरू कर दिया.

श्रीलंका में दिखाएंगे प्रतिभा: वेदप्रकाश का चयन पैरा थ्रो बॉल फेडरेशन की ओर से आयोजित ट्रायल के बाद दूसरी साउथ एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है. प्रतियोगिता श्रीलंका में आगामी 19 से 23 नवंबर के बीच आयोजित होनी है. चयन से पहले वेदप्रकाश ने लगातार अभ्यास किया और ट्रायल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इसके बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया. वेदप्रकाश के लिए यह चयन अचानक मिली उपलब्धि नहीं है. इसके पीछे लंबे समय से चल रही मेहनत, अभ्यास और खुद को साबित करने का जुनून है.

भरतपुर: महज दो साल की उम्र में तेज बुखार (टाइफाइड) के दौरान हुई एक घटना के बाद वेद प्रकाश के पैर में ऐसी परेशानी हुई, जिसने बचपन से ही उनकी जिंदगी को दूसरों से अलग बना दिया. परिवार ने इलाज के लिए काफी प्रयास किए. उम्मीद थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पैर की समस्या बनी रही. इसके बाद जिंदगी में कई बार मुश्किलें आईं, लोगों की बातें भी सुननी पड़ीं, जिम्मेदारियां भी रास्ते में आईं, लेकिन वेदप्रकाश ने अपने हौसले को कमजोर नहीं पड़ने दिया. आज वही वेदप्रकाश चौधरी खेल के अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुके हैं और श्रीलंका में होने वाली दूसरी साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

चयन पर वेदप्रकाश का मुंह ​मीठा कराते साथी (ETV Bharat Bharatpur)

लोगों की बातों को किया नजरअंदाज: शहर के स्टेडियम नगर के रहने वाले वेदप्रकाश ने बताया कि उनके सफर में सिर्फ शारीरिक चुनौती ही नहीं थी. उन्हें कई बार लोगों की बातों और सामाजिक नजरिए का भी सामना करना पड़ा. वह कहते हैं कि रास्ते में बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिला, जिसे वह चाहते तो अपने ऊपर हावी होने देते, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा किया. धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी. खेल में प्रदर्शन बेहतर होता गया और उन्हें नए अवसर मिलने लगे. वेद प्रकाश का मानना है कि इस सफर में उन्हें परिवार और अपने आसपास के लोगों से भी सहयोग मिला, जिसने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी.

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श्रीगंगानगर में क्रिकेट खेलकर भी बनाई पहचान: वेदप्रकाश ने बताया कि उनका खेल सफर पैरा थ्रो बॉल से शुरू नहीं हुआ. इससे पहले उनका चयन श्रीगंगानगर के लिए क्रिकेट में भी हुआ था. वहां उन्होंने क्रिकेट खेला और अपने प्रदर्शन से लोगों का ध्यान खींचा. इसी प्रदर्शन के बाद खेल से जुड़े लोगों की नजर उन पर बनी रही. वेदप्रकाश ने बताया कि क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्हें आगे भी अवसर मिले. बाद में पैरा थ्रो बॉल में उन्होंने अभ्यास शुरू किया और लगातार मेहनत करते रहे. आज उसी सफर का परिणाम है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिला है.

'दो भाई, दो बहनें और परिवार की जिम्मेदारियां': वेदप्रकाश ने बताया कि उनके परिवार में दो भाई और दो बहनें हैं. उनकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और भाई भी शादीशुदा हैं. वेदप्रकाश अभी अविवाहित हैं. परिवार में उनके माता-पिता हैं. मां-बाप बुजुर्ग हैं और परिवार की जिम्मेदारियां भी उनके जीवन का अहम हिस्सा हैं. वेदप्रकाश बताते हैं कि परिवार की जिम्मेदारियों के बीच खेल के लिए समय निकालना आसान नहीं था. कई बार परिस्थितियों के कारण उन्हें अपने अभ्यास में अंतराल देना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

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संघर्ष को बनाया अपनी ताकत: वेदप्रकाश ने बताया कि उनके भाई भी परिवार को संभालने में उनका साथ देते हैं और माता-पिता सहित परिवार की जिम्मेदारियों में सहयोग करते हैं. बचपन में जिस पैर की परेशानी को लेकर परिवार ने संघर्ष शुरू किया था, वही वेदप्रकाश आज उसी संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर खेल के अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुके हैं. उनका कहना है कि परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, लगातार प्रयास और अपने लक्ष्य पर भरोसा इंसान को नई पहचान दिला सकता है.