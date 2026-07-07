ETV Bharat / state

​'दीदी! मेरी जान को खतरा है...' आखिरी फोन कॉल ने खोला राज, जमीन विवाद में युवक की हत्या कर शव हाइवे पर फेंका

कड़ियादो ओवरब्रिज पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. जमीन विवाद में हत्या के आरोप में पांच रिश्तेदारों पर मामला दर्ज हुआ है.

जमीन विवाद में युवक की हत्या
जमीन विवाद में युवक की हत्या (फोटो ईटीवी भारत राजसमंद)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 9:55 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

राजसमंद : जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां भीम थाना क्षेत्र के जस्साखेड़ा में फोरलेन पर स्थित कड़ियादो ओवरब्रिज पर एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान और पैर में फ्रैक्चर मिला है, जिसे देखते हुए पुलिस इसे पहली नजर में बेरहमी से की गई हत्या का मामला मान रही है. मृतक की शिनाख्त ब्यावर जिले के जवाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोटियाना गांव निवासी 34 वर्षीय नरेंद्रपाल सिंह रावत के रूप में हुई है. पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल ने बताया कि लोटियान (ब्यावर) निवासी 34 वर्षीय नरेंद्र पाल सिंह रावत का शव जस्साखेड़ा के कड़ियादो ओवरब्रिज पर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

FSL और डॉग स्क्वायड ने जुटाए साक्ष्य : ​घटना की गंभीरता को देखते हुए राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक (SP) हेमंत कलाल स्वयं मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया. पुलिस के साथ एफएसएल (FSL) और डॉग स्क्वायड की टीमों ने भी मौके से खून के नमूने और कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं. ​मामले की कड़ियां जोड़ने के लिए राजसमंद एसपी के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजत विश्नोई, देवगढ़ थाना प्रभारी मुकेश चौधरी और भीम थाना पुलिस के साथ-साथ जवाजा (ब्यावर) थाना प्रभारी डॉ. नवल किशोर ने भी लोटियाना के चरागाह क्षेत्र और बढ़कोचरा रोड का संयुक्त निरीक्षण किया. ग्रामीणों के अनुसार चारागाह भूमि और बढ़कोचरा मार्ग पर कई स्थानों पर खून के धब्बे मिले हैं. इससे पुलिस का संदेह और गहरा गया है कि नरेंद्र पाल सिंह की हत्या लोटियाना क्षेत्र में की गई और बाद में शव को राजसमंद जिले के जस्साखेड़ा स्थित कड़ियादो पुलिया के पास फेंक दिया गया.

इसे भी पढ़ें: ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: पत्नी ने पड़ोसी युवक के साथ मिलकर रची पति की हत्या की साजिश, एमपी बुलवाए हत्यारे

घटना स्थल की जांच के बाद पुलिस ने शव को भीम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. फिर पुलिस ने देर शाम तक पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, डॉग स्क्वॉड से मिले संकेत और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा. इधर, पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल ने बताया कि पुलिस ने लोटियाना के संभावित घटनास्थल का भी निरीक्षण किया, जहां से खून के नमूने सहित कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं. नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस सभी पहलुओं पर निष्पक्ष, वैज्ञानिक और गहन जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जमीन विवाद और पुरानी रंजिश में हत्या का संदेह : प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक लंबे समय से पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर तनाव में था. बताया जा रहा है कि इसी विवाद के चलते वह गांव भी कम आता-जाता था और अपने मामा के यहां रह रहा था. परिजनों का आरोप है कि करीब एक माह पहले भी नरेंद्र पाल सिंह के साथ मारपीट की गई थी. वहीं 10 से 15 दिन पहले भी उसे गांव नहीं आने और जान से मारने की धमकी दी गई थी.

इसे भी पढ़ें: पत्नी ने पति को मारकर बाथरूम में दफनाया शव, ऊपर प्लास्टर कर लगवाई टाइल्स, ऐसे खुला राज

बहन ने बताया- आखिरी फोन में कहा था, जान को खतरा है : मृतक की बहन टीना ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि रविवार शाम करीब 7 बजे नरेंद्र पाल सिंह का फोन आया था. उसने बताया कि आरोपी उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और उसकी जान को खतरा है. इसके कुछ घंटों बाद उसकी मौत की सूचना मिली, जिससे परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों की रिपोर्ट पर भीम थाने में पांच लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है. मृतक के ताऊ धर्मपाल सिंह, जितेंद्रसिंह, राहुल सिंह उर्फ राजू, पिंकी देवी व रीना के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए सभी पहलुओं पर गहन जांच शुरू कर दी.

TAGGED:

RAJSAMAND MURDER CASE
BEAWAR YOUTH MURDER
MURDER OVER LAND DISPUTE
जमीन विवाद में हत्या
MURDER IN RAJSAMAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.