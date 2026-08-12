ETV Bharat / state

ब्यावर में बुजुर्ग महिला की हत्या का 24 घंटे में खुलासा, आभूषण चुराने के लिए रिश्तेदारों ने किया कत्ल, दो गिरफ्तार

ब्यावर के चैनपुरा गांव में 73 वर्षीय अकेली वृद्धा की चांदी के गहने लूटने के लिए उनके दो रिश्तेदारों ने निर्मम हत्या कर दी.

गहने लूटने के लिए उनके वृद्धा की हत्या
गहने लूटने के लिए उनके वृद्धा की हत्या (ETV Bharat Beawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ब्यावर: जिले के बदनोर थाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां घर में अकेली रहने वाली 73 वर्षीय वृद्धा सीता देवी पत्नी लाल राम की मंगलवार देर रात लूट के इरादे से हत्या कर दी गई. बुधवार सुबह जब वह घर के बाहर नजर नहीं आईं, तो उनके भतीजे राजू लाल ने अंदर जाकर देखा. सीता देवी खाट पर मृत अवस्था में पड़ी थीं और उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया है और महिला के दो रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है.

ब्यावर एसपी रतन सिंह ने बताया कि बदमाशों ने मृतका के शरीर से चांदी का कंदोरा, पैरों के कड़े और चांदी की जोड़ जैसे कीमती आभूषण लूट लिए थे. घटना की सूचना मिलते ही खुद एसपी रतन सिंह और एएसपी डॉ. अनुकृति उज्जैनिया के निर्देशन में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल , एमओबी और डॉग स्क्वायड की टीमों को भी घटनास्थल पर बुलाया गया.

ब्यावर एसपी रतन सिंह (ETV Bharat Beawar)

इसे भी पढ़ें- बड़ा खुलासा : कंचे खेलने में 15 रुपये हारने पर हुआ विवाद, 8 साल के मासूम की गला दबाकर कर दी हत्या...

सीसीटीवी फुटेज खंगाले: एसपी ने बताय कि पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली, तो संदिग्धों के रूप में मृतका के दो रिश्तेदारों दिलीप और आकाश का नाम सामने आया. पुलिस की विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी अपने साथ चाकू भी लाए थे और विरोध करने पर महिला की गर्दन काटने की फिराक में थे.

मुंबई भागने का था प्लान: वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों का इरादा तुरंत ट्रेन पकड़कर मुंबई भागने का था, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके. पुलिस ने बुधवार शाम को दोनों को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया. वहीं, मेडिकल बोर्ड से मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.

इसे भी पढ़ें- पैसे वापस मांगने पर युवक ने रची हत्या की साजिश, 50 हजार रुपए की दी सुपारी, दंपती सहित 3 गिरफ्तार

TAGGED:

चैनपुरा बदनोर हत्याकांड
ELDERLY WOMAN LOOT AND MURDER
चांदी की लूट के लिए हत्या
RELATIVE MURDERED ELDERLY WOMAN
BEAWAR MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.