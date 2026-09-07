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IOCL Crude Oil Theft Case : पाइपलाइन में वाल्व लगाकर तेल चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला...

जयपुर: राजस्थान एसओजी ने आइओसीएल की पाइपलाइन में क्रूड ऑयल चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. आइओसीएल की पाइपलाइन में अवैध वाल्व लगाकर अति ज्वलनशील क्रूड ऑयल चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है. राजस्थान एसओजी ने ब्यावर जिले में मार्च-अप्रैल 2025 में आइओसीएल की भूमिगत पाइपलाइन से करीब 8 लाख लीटर यानी 36 टैंकर क्रूड ऑयल चोरी के प्रकरण में आरोपी जयेश भाई उर्फ मोदी उर्फ राजू को गिरफ्तार किया है. 4.48 करोड़ रुपये का क्रूड ऑयल चोरी किया गया था. मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. अन्य वांछित और संदिग्ध आरोपियों के संबंध में अनुसंधान जारी है.

राजस्थान एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि अप्रैल 2025 में परिवादी आइओसीएल ब्यावर के सहायक प्रबंधक संजय कुमार सेन ने ब्यावर में चरागाह भूमि से गुजर रही आइओसीएल (IOCL) की भूमिगत सलाया-मथुरा पाइपलाइन (SMPL-24) में छेद कर अवैध वाल्व लगाने और उसके माध्यम से क्रूड ऑयल चोरी किए जाने के संबंध में थाना SOG राजस्थान जयपुर पर प्रकरण दर्ज करवाया गया था.

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प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसओजी की पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. मौके पर FSL टीम, साइबर टीम, फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की सहायता से उपलब्ध साक्ष्यों का संकलन किया गया. घटनास्थल से एसओजी की तकनीकी शाखा की ओर से प्राप्त BTS डाटा और दूरसंचार कंपनियों से प्राप्त CDR के विश्लेषण के साथ-साथ संदिग्ध आरोपियों से गहन पूछताछ की गई.