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IOCL पाइपलाइन से 8 लाख लीटर क्रूड ऑयल चोरी का मामला, SOG ने आरोपी को गिरफ्तार किया

जयपुर: राजस्थान के ब्यावर जिले से गुजर रही IOCL की पाइप लाइन में अवैध रूप से वॉल्व लगाकर आठ लाख लीटर, यानि 36 टैंकर क्रूड ऑयल की चोरी के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. पिछले साल मार्च-अप्रैल में ब्यावर जिले के नासून इलाके में आठ लाख लीटर क्रूड ऑयल चोरी का मामला सामने आया था. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि क्रूड ऑयल चोरी के मामले में आरोपी रविंद्र धारी यादव को गिरफ्तार किया गया है. वह मूलतः जलालपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. फिलहाल वह गुजरात के बकरोल में रह रहा था.

285 मीटर लंबी नाली में अवैध पाइप लाइन: एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि अप्रैल 2025 में IOCL के सहायक महाप्रबंधक संजय कुमार सेन ने एसओजी थाने में क्रूड ऑयल चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि ब्यावर के नासून गांव में चरागाह भूमि से गुजर रही IOCL की भूमिगत सलाया-मथुरा पाइप लाइन में छेद कर अवैध वॉल्व लगाया गया. हाइड्रोलिक प्लास्टिक पाइप फ्लैंज की मदद से वॉल्व को जोड़ा और 285 मीटर लंबी नाली खोदकर अवैध पाइपलाइन को दबा दी. इस अवैध वॉल्व और पाइप लाइन से क्रूड ऑयल चोरी किया गया.

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