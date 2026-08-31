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IOCL पाइपलाइन से 8 लाख लीटर क्रूड ऑयल चोरी का मामला, SOG ने आरोपी को गिरफ्तार किया

पिछले साल मार्च-अप्रैल में आठ लाख लीटर क्रूड ऑयल चोरी का मामला सामने आया था.

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी.
एसओजी की गिरफ्त में आरोपी. (Photo Source- SOG)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 31, 2026 at 3:48 PM IST

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जयपुर: राजस्थान के ब्यावर जिले से गुजर रही IOCL की पाइप लाइन में अवैध रूप से वॉल्व लगाकर आठ लाख लीटर, यानि 36 टैंकर क्रूड ऑयल की चोरी के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. पिछले साल मार्च-अप्रैल में ब्यावर जिले के नासून इलाके में आठ लाख लीटर क्रूड ऑयल चोरी का मामला सामने आया था. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि क्रूड ऑयल चोरी के मामले में आरोपी रविंद्र धारी यादव को गिरफ्तार किया गया है. वह मूलतः जलालपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. फिलहाल वह गुजरात के बकरोल में रह रहा था.

285 मीटर लंबी नाली में अवैध पाइप लाइन: एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि अप्रैल 2025 में IOCL के सहायक महाप्रबंधक संजय कुमार सेन ने एसओजी थाने में क्रूड ऑयल चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि ब्यावर के नासून गांव में चरागाह भूमि से गुजर रही IOCL की भूमिगत सलाया-मथुरा पाइप लाइन में छेद कर अवैध वॉल्व लगाया गया. हाइड्रोलिक प्लास्टिक पाइप फ्लैंज की मदद से वॉल्व को जोड़ा और 285 मीटर लंबी नाली खोदकर अवैध पाइपलाइन को दबा दी. इस अवैध वॉल्व और पाइप लाइन से क्रूड ऑयल चोरी किया गया.

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एसओजी ने जुटाए सबूत: उन्होंने बताया कि आईजी अजयपाल लांबा के निर्देशन, डीआईजी भुवन भूषण यादव के सुपरविजन और एसपी कुंदन कंवरिया के नेतृत्व में एसओजी की एक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया. टीम ने एफएसएल, साइबर, फुट प्रिंट और फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों की मदद से मौके से सबूत इकठ्ठा किए गए. एसओजी की तकनीकी शाखा ने बीटीएस डेटा और दूरसंचार कंपनियों से मिली सीडीआर का विश्लेषण किया.

अब तक दस आरोपियों की गिरफ्तारी: वे बोले, एसओजी ने संदिग्ध लोगों से गहन पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान आगे बढ़ाया. अनुसंधान में रविंद्र धारी यादव की संलिप्तता सामने आने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर 9 दिन के रिमांड पर लिया है. इस मामले में अब तक दस आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. अन्य वांछित आरोपियों और संदिग्धों के बारे में एसओजी जांच और अनुसंधान कर रही है.

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