माइनिंग विभाग की टीम पर हमला, चार घायल, पथराव कर ड्रोन और वाहन को तोड़ा

अवैध माइनिंग का सर्वे करने गई माइनिंग विभाग की टीम पर खनन माफिया का हमला. जानिए पूरा मामला...

Attack on Mining Department Team
माइनिंग विभाग की टीम पर हमला (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 8:07 PM IST

अजमेर: ब्यावर जिले में अवैध खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं. मंगलवार को अतीत मंड गांव में अवैध खनन की सूचना पर मौके पर पहुंची माइनिंग विभाग की टीम पर खनन माफिया ने पुलिस की मौजूदगी में हमला कर दिया. हमले में चार कार्मिक घायल हुए हैं. घायलों को राजकीय अमृत कौर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया. खनन माफिया ने माइनिंग विभाग की गाड़ियों और ड्रोन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

माइनिंग विभाग में कार्मिक जगदीश चंद्र बताते हैं कि अवैध मइनिंग की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस को साथ लेकर माइनिंग विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां ड्रोन से सर्वे किया जा रहा था. इस दौरान अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया और ड्रोन चलाने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट की. ड्रोन को क्षतिग्रस्त कर दिया. कार्मिकों के साथ मारपीट की. माइनिंग विभाग की टीम में शामिल महिला कार्मिक के साथ भी मारपीट की.

माइनिंग विभाग के कार्मिक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

वहीं, इस दौरान 15 से 20 ग्रामीण भी मौके पर आ गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया. सरकारी और निजी वाहन पर भी पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया. पथराव में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बाबूलाल के काफी चोटें आईं हैं. विभाग की महिला फोरमैन को भी चोटें आईं हैं. प्राइवेट कंसलटेंट को भी चोटें आईं हैं और उसके ड्रोन को भी तोड़ दिया गया. साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग खनन माफिया अपने साथ ले गए. विभाग के घायल कार्मिकों की ओर से साकेत नगर थाना पुलिस को शिकायत दी गई है.

जगदीश चंद्र ने बताया कि ब्यावर क्षेत्र में जहां भी अवैध खनन हो रहे हैं, वहां पर सर्वे किया जा रहा है. यह माइनिंग प्लान का सर्वे है. हमें पता था कि अवैध खनन जहां भी हो रहा है वहां लोग सर्वे का काम नहीं करने देते हैं. साकेत नगर थाना पुलिस को हमने साथ में लिया था.

इनका कहना है : सीओ राजेश कसाना ने बताया कि कार्मिकों पर हमला हुआ है. शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. अतीत मंड से सरपंच रहे वर्तमान में प्रशासक दुष्यंत सिंह को हिरासत में लिया गया है. मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले और कौन-कौन लोग शामिल थे, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है. मामले में पुलिस की जांच जारी है.

