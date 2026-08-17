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रमदहा जलप्रपात की खूबसूरती, पर्यटकों की उमड़ रही भीड़,लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

पर्यटक जलप्रपात के अलग-अलग दृश्यों को अपने मोबाइल और कैमरों में कैद करते नजर आते हैं. कई लोग यहां दोबारा आने की इच्छा भी जाहिर करते हैं. ऐसे ही पर्यटक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने रमदहा वाटरफॉल का नाम सुना था, लेकिन पहली बार यहां पहुंचे हैं.

एक बार आने के बाद दोबारा आने की इच्छा

रमदहा अब केवल स्थानीय लोगों के लिए पिकनिक स्थल नहीं रह गया है. इसकी प्राकृतिक सुंदरता की चर्चा छत्तीसगढ़ के साथ-साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है. मानसून के दौरान भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं सैलानियों की भीड़ और बढ़ जाती है. झरने की तेज धारा, घने जंगल, पहाड़ और चारों ओर फैली हरियाली रमदहा को फोटोग्राफी और प्राकृतिक नजारों के शौकीनों के लिए खास बना देती है.

जनकपुर मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर बहरासी वन परिक्षेत्र के करवा बीट क्षेत्र में ये जलप्रपात है. ग्राम पंचायत धोवाताल के बरेल जंगल से बनास नदी का उद्गम माना जाता है. उद्गम स्थल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बनास नदी रमदहा जलप्रपात के रूप में करीब 100 फीट नीचे गिरती है.लगभग 60 मीटर चौड़ी जलधारा जब चट्टानों से टकराते हुए नीचे आती है तो आसपास का पूरा क्षेत्र पानी की फुहारों और धुंध से ढक जाता है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मानसून में एमसीबी जिले का रमदहा जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर होता है. 100 फीट ऊंचे पहाड़ से गिरता जल ऐसे लगता है मानों प्रकृति की गोद में दूध की धारा बह रही हो. चारों ओर हरियाली, पहाड़ों के बीच से गुजरती बनास नदी और ऊंचे पहाड़ से गिरते इस जलधारा को देखने हर साल सैकड़ों पर्यटक बरेल जंगल में आते हैं.

लोकेशन के जरिए यहां आए और जगह बेहद सुंदर लगी. यहां बैठने की व्यवस्था अच्छी है. दोस्तों के साथ आए पर्यटक ने अन्य लोगों से भी यहां आने की अपील की- धीरेंद्र प्रताप सिंह, पर्यटक

पर्यटक लीना ने बताया कि चांग भखार के सन रमदहा वाटरफॉल का यह उनका तीसरा दौरा है. यहां आकर उन्हें बेहद शानदार अनुभव हो रहा है.

सुरक्षा के इंतजाम को लेकर थोड़ी चिंता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह बहुत बड़ा और खूबसूरत झरना है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और वातावरण उन्हें बेहद पसंद आ रहा है, जो उनके लिए यादगार अनुभव है- लीना,पर्यटक





टिकट काउंटर के मैनेजर ने बताया कि बरसात के मौसम में वाटरफॉल की सुंदरता और बढ़ जाती है.इसे देखने देश के कोने-कोने से पर्यटक पहुंचते हैं.

आज भी काफी भीड़ रही और पर्यटकों का आना जारी है. शनिवार-रविवार को यहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं.यह प्राकृतिक स्थल बेहद खूबसूरत और दर्शनीय है-महेंद्र मरकाम, मैनेजर टिकट काउंटर, रमदहा वाटरफॉल

खूबसूरती के साथ छिपा खतरा

मानसून में रमदहा जितना आकर्षक हो जाता है, उतना ही संवेदनशील भी.लगातार बारिश के कारण जलप्रवाह तेज हो जाता है और आसपास की चट्टानें फिसलन भरी हो जाती हैं. ऐसे में पानी के करीब जाना या सुरक्षा मानकों की अनदेखी दुर्घटना का कारण बन सकती है.

रमदहा जलप्रपात कैसे पहुंचे ? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं कांग्रेस नेता रामू सिंह ने बताया कि रमदहा वाटरफॉल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वन विभाग और सरकार को काफी कुछ करने की जरुरत है. उन्होंने कहा कि दूर-दराज और देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं.

घने जंगल के बीच है जलप्रपात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यटक झरने के पास गहरे पानी में जाकर नहाते हैं, लेकिन उन्हें रोकने या सतर्क करने के लिए मौके पर कोई कर्मचारी तैनात नहीं रहता.वन विभाग पर्यटकों से शुल्क वसूल रहा है, लेकिन सुविधाओं और सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. कई जगहों पर रेलिंग टूट चुकी है उन्होंने पूर्व में पानी की गहराई समझ नहीं पाने के कारण एक व्यक्ति की डूब चुका है- रामू, कोटडोल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष

वहीं रमदहा वाटरफाल पर मौजूद चौकीदार ने बताया कि वो सुबह 9 बजे ड्यूटी पर पहुंचते हैं और सामान्यतः शाम 5 बजे तक रहते हैं. पर्यटकों की भीड़ बढ़ने पर रात 8-9 बजे तक रुकना पड़ता है.

रमदहा जलप्रपात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं.भीड़ अधिक होने पर अकेले व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाता है.पर्यटकों को पानी में जाने से रोकने की कोशिश के बावजूद कई लोग नहीं मानते.अकेले होने के कारण एक साथ सभी लोगों पर नजर रखना संभव नहीं है- देवलाल, चौकीदार

पर्यटकों की उमड़ रही है भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

व्यवस्थित पर्यटन स्थल बनाने की मांग

पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां स्थायी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही है. पर्यटकों का कहना है कि रमदहा को व्यवस्थित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम, लाइफगार्ड, प्राथमिक उपचार केंद्र और आपातकालीन सहायता जैसी सुविधाएं जरूरी हैं. आंकड़े डराने वाले हैं.2017 से 2026 तक यहां 14 लोगों की मौत हो चुकी है. अधिकांश हादसे सेल्फी लेने फिसलने जाने के कारण हुए.

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