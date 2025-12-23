ETV Bharat / state

धनबाद का भटिंडा फॉल सैलानियों से गुलजार, प्राकृतिक सुंदरता लोगों का मोह रहा मन

धनबादः जिले के विभिन्न पिकनिक स्थलों में सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है. साल 2025 की विदाई और 2026 का स्वागत करने की तैयारी में सैलानी उत्साह और उमंग के साथ जुट गए हैं. पुटकी का भटिंडा फॉल भी सैलानियों को खूब लुभाता है. गिरते हुए पानी और यहां की सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है.

सैलानी भरपूर ले रहे लुत्फ

भटिंडा फॉल में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है. झारखंड के साथ-साथ बिहार से भी लोग पिकनिक मनाने के लिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ पहुंचने लगे हैं. भटिंडा फॉल में युवा वर्ग और बच्चे पहुंचकर भरपूर मजा उठा रहे हैं. पिकनिक मनाने वाले लोग लजीज व्यंजन बना प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं. यहां आने वाले सैलानियों ने बताया कि वे सभी लोग परिवार और दोस्तों के साथ पहुंचे हैं. भटिंडा फॉल का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है जो हमें यहां खींचकर लाया है.

जानकारी देते मंत्री सुदिव्य कुमार और सैलानी (Etv Bharat)

यहां आकर काफी सुखद अहसास हो रहा हैः पर्यटक

बिहार से आई खुशबू कुमारी ने कहा कि यहां का दृश्य काफी सुंदर है. पिकनिक मनाने के लिए हम यहां आए हैं और यहां आकर काफी सुखद अहसास हो रहा है. लोगों की भीड़ भी यहां काफी रहती है. बच्चे भी काफी मस्ती कर रहें हैं. भटिंडा फॉल में पानी के अंदर काफी खतरा भी है, इसलिए बच्चों पर नजर रखना पड़ रहा है.