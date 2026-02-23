बनारस का सौंदर्यीकरण; नए कलेवर में दिखेंगी इमारतें-सड़कें और धरोहरें, सेल्फी डेस्टिनेशन भी बनेगा
वित्तीय वर्ष 2025–26 में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, हेरिटेज बिल्डिंग, स्मारक आदि को फसाड लाइटिंग से जगमगाया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 23, 2026 at 9:36 AM IST
वाराणसी : काशी के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, हेरिटेज बिल्डिंग, स्मारक आदि अब एक जैसे नजर आएंगे. इस कड़ी में विकास के नए-नए तरीके आजमाए जा रहे हैं. इसी क्रम में वाराणसी में आधुनिक तरीके के साइनेज फसाड लाइट लगाई जा रही हैं. इससे बनारस की सड़कें यहां की धरोहरें एक लुक में नजर आएंगी. यह जानकारी पर्यटन विभाग संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने ईटीवी भारत से साझा की है.
पर्यटन विभाग संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि वाराणसी में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं. उनको सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं. इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में शहर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, हेरिटेज इमारतों, स्मारकों को फसाड लाइटिंग से सजाने का काम किया जा रहा है. पर्यटन विभाग ने परियोजना अनुमोदित कर दी है जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा.
शहर में लगेंगे नए साइनेज : पर्यटन विभाग संयुक्त निदेशक कहते हैं कि शहर की सुंदरता बढ़ने से यात्रियों का नाइट स्टे बढ़ता है जो पर्यटन को लाभ देता है और यह एक बेहतर कांसेप्ट है जो हेरिटेज बिल्डिंग के प्रचार प्रसार में बेहद मदद करता है. साथ ही जब बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां आते हैं तो साइनेज की आवश्यकता होती है. अब तक यहां प्रॉपर साइनेज नहीं लग पाए हैं. इसको लेकर पर्यटन विभाग ने साइनेज की शृंखला तैयार की है. जिसे शहर के महत्वपूर्ण स्थान पर लगाया जाएगा. यह बड़ा प्रोजेक्ट अलग अनुमोदित किया गया है. इसी वित्तीय वर्ष में उसको पूरा किया जाएगा.
पर्यटकों के आंकड़ों पर एक नजर : वर्ष 2019 में लगभग 68 लाख पर्यटक काशी आए थे. कोरोना के बाद 2021 में पर्यटकों की संख्या लगभग 30 लाख थी. 2022 में आंकड़ा बढ़ा और लगभग 7 करोड़ से ज्यादा पर्यटक काशी पहुंचे थे. 2023 में साढ़े 8 करोड़ से ज्यादा लोग काशी पहुंचे. 2024 में सभी रिकॉर्ड टूटे और लगभग 11 करोड़ पर्यटक बनारस पहुंचे. 2025 की बात करें तो बीते आठ माह में लगभग 14 करोड़ से ज्यादा पर्यटक काशी पहुंच चुके हैं. उत्तर प्रदेश में 2023-24 में 48 करोड़ से अधिक पर्यटक आए थे. 2024 में संख्या बढ़कर 65 करोड़ हो गई.
यह भी पढ़ें : YEARENDER 2025; देश के पहले अर्बन रोप-वे की सौगात जल्द, पांच साल में 6 क्रूज गंगा में उतरे, 16 करोड़ भक्त काशी पहुंचे
यह भी पढ़ें : बनारसी दीदी: पीएम की सौगात पर वाराणसी के लोगों की राय, क्या बनारस वाकई बन गया है जन्नत?