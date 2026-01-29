ETV Bharat / state

लखनऊ के पुलिस लाइन में हुई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, राज्‍यपाल ने ली सलामी, घर कब आओगे...गाने की धुन ने किया भावुक

कार्यक्रम में सेना की मार्चिंग, बैंड टुकडियों ने प्रदर्शन किया. समारोह में मिलिट्री बैंड पाइप एवं ड्रम्स की टुकड़ी ने तीन स्टाइल में, आर्मी पाइप एवं ड्रम्स बैंड की टुकड़ी ने छ: स्टाइल में, पाइप बैंड केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड लखनऊ की टुकड़ी ने तीन स्टाइल में प्रदर्शन किया.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्वागत किया. पुलिस के जवानों ने राज्यपाल को सलामी दी. बीटिंग रिट्रीट में पुलिस और सेना के कई बैंड ने धुनों को पेश किया. राष्ट्रगान की धुन बजाई गई.

लखनऊ : पुलिस लाइन में गुरुवार शाम को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हुई. इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के तीन दिन तक चले कार्यक्रमों का समापन हुआ. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सेरेमनी में मौजूद रहीं.

32 बटालियन पीएसी पाइप बैंड की टुकड़ी ने चार स्टाइल में, 35 बटालियन पीएसी ब्रास बैंड की टुकड़ी चार स्टाइल में, जनभवन (राजभवन) स्कूल ब्रास बैंड की टुकड़ी ने चार स्टाइल में, ब्रास बैंड होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ की टुकड़ी ने चार स्टाइल में, आर्मी मिलिट्री बैंड की टुकड़ी ने चार स्टाइल में व मास बैंड ने पांच स्टाइल में देशभक्ति धुनों पर शानदार प्रस्तुत दी.

कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में प्रतिभाग करने वाली मार्चिंग, बैंड की पोशाक, मार्चिंग में एकरूपता तथा बैंड धुन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टुकड़ियों को बीटिंग द रिट्रीट (परिसमाप्ति) समारोह में सम्मानित भी किया गया.

कार्यक्रम का मौहाल देश भक्ति से भरा हुआ था. फील्ड पर पुलिस के जवानों की प्रस्तुति यूपी पुलिस के अनुशासन की गवाही दे रही थी. मंच पर राज्यपाल व आलाधिकारियों की मौजूदगी जवानों में जोश भर रही थी. कार्यक्रम में जावनों ने कई प्रस्तितियां दी. जवानों की प्रस्तुति व जोश ने माहौल को देशभक्ति के रंग से भर दिया. मंच पर मौजूद अधिकारियों ने जवानों की सलामी ली.

35 बटालियन पीएसी के जवानों ने घर कब आओगे... गाने की धुन पर परफॉर्म किया. जवानों द्वारा की गई इस खास प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोगों को भावुक कर दिया. हर साल 29 जनवरी को राजधानी लखनऊ के पुलिस लाइन के ग्राउंड में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन परंपरागत तौर से किया जाता है. इस कार्यक्रम को गणतंत्र दिवस के समापन के तौर पर देखा जाता है.

