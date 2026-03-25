गर्मी आई मुसीबत लाई: धमतरी स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, लू से बचने के जानिए उपाए
लू से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कुछ सावधानियां बताई हैं, जिनका पालन करने से हम बीमार होने से बच सकते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 25, 2026 at 3:55 PM IST
धमतरी: मार्च का अंतिम सप्ताह चल रहा है. पारा लगातार आसमान पर जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के शुरूआत से ही लू का चलना शुरू हो जाएगा. बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है. मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यू.एल. कौशिक ने कहा कि इन दिनों धूप का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, जिससे थोड़ी सी लापरवाही भी लोगों को लू की चपेट में ले सकती है.
स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि लू स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होने के साथ-साथ कई मामलों में जानलेवा भी साबित हो सकती है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, गर्मी के मौसम में लंबे समय तक तेज धूप में रहने से शरीर डीहाइड्रेट हो जाता है. शरीरी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि शरीर में नमी बनाए रखने और वाटर लेवल को मेंटेन रखने का काम करना चाहिए.
जानिए लू लगने के लक्षण
- लू लगने पर बढ़ जाता है शरीर का तापमान
- जरूरत से ज्यादा लगती है प्यास
- यूरिन कम आना, सिर दर्द, चक्कर, उल्टी, कमजोरी और बदन दर्द इसके मुख्य लक्षण
- आंखों के नीचे कालापन, भूख कम लगना, आंखों के सामने अंधेरा छाना और बेहोशी तक की स्थिति बन जाती है कई बार
इन बातों का रखना चाहिए ध्यान
- तेज धूप में निकलने से बचें
- बाहर जाते वक्त सिर को ढकना न भूलें
- घर से खाली पेट नहीं निकलें
- पानी और फल खाते रहें
- धूप चश्मे का इस्तेमाल करें
- बुजुर्गों और बच्चों को धूप से बचाएं
मरीज का ऐसे रखें ध्यान
- यदि किसी में लू के लक्षण दिखाई दें, तो उसे तुरंत छायादार और ठंडी जगह पर ले जाएं
- मरीज को ओआरएस (ORS) घोल पिलाएं और शरीर को ठंडे पानी से पोछें
- प्राथमिक उपचार के रूप में ठंडे पानी की पट्टियां लगाना और शरीर पर पानी का छिड़काव करना लाभदायक
- कच्चे आम का पना, जलजीरा या अन्य तरल पदार्थ देना चाहिए
- मरीज को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए
- घर पर ओआरएस का पैकेट जरूर रखें
- टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क कर मदद लें
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