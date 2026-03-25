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गर्मी आई मुसीबत लाई: धमतरी स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, लू से बचने के जानिए उपाए

धमतरी: मार्च का अंतिम सप्ताह चल रहा है. पारा लगातार आसमान पर जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के शुरूआत से ही लू का चलना शुरू हो जाएगा. बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है. मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यू.एल. कौशिक ने कहा कि इन दिनों धूप का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, जिससे थोड़ी सी लापरवाही भी लोगों को लू की चपेट में ले सकती है.

स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि लू स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होने के साथ-साथ कई मामलों में जानलेवा भी साबित हो सकती है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, गर्मी के मौसम में लंबे समय तक तेज धूप में रहने से शरीर डीहाइड्रेट हो जाता है. शरीरी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि शरीर में नमी बनाए रखने और वाटर लेवल को मेंटेन रखने का काम करना चाहिए.

जानिए लू लगने के लक्षण