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पलामू के ग्रामीण इलाकों में शुरू होगी बीट पुलिसिंग, एसपी खुद लोगों के साथ करेंगे बैठक

पलामू: अपराध, नक्सल, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ पलामू पुलिस ने एक विशेष योजना तैयार की है. पलामू पुलिस शहरी इलाके की तरह ग्रामीण इलाकों में बीट पुलिसिंग की शुरुआत करने जा रही है. शहरी इलाकों को अलग-अलग हिस्से में बांटकर बीट तैयार किया जाता है और संबंधित बीट में पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाती है. इसी तरह पलामू के सभी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायतों का अलग-अलग समूह तैयार किया जा रहा है. समूह में पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जानी है.

पलामू में 27 प्रशासनिक थाना है. जबकि 265 पंचायत और 1882 गांव है. पंचायत में चौकीदार के अलावा संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी निगरानी करेंगे. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में भी बीट पुलिसिंग की शुरुआत की जा रही है.

जानकारी देते पलामू एसपी (ETV BHARAT)