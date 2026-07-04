पलामू के ग्रामीण इलाकों में शुरू होगी बीट पुलिसिंग, एसपी खुद लोगों के साथ करेंगे बैठक
पलामू के ग्रामीण इलाकों में बीट पुलिसिंग की शुरुआत होने जा रही है. एसपी खुद लोगों की समस्या को सुनेंगे.
Published : July 4, 2026 at 4:40 PM IST
पलामू: अपराध, नक्सल, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ पलामू पुलिस ने एक विशेष योजना तैयार की है. पलामू पुलिस शहरी इलाके की तरह ग्रामीण इलाकों में बीट पुलिसिंग की शुरुआत करने जा रही है. शहरी इलाकों को अलग-अलग हिस्से में बांटकर बीट तैयार किया जाता है और संबंधित बीट में पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाती है. इसी तरह पलामू के सभी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायतों का अलग-अलग समूह तैयार किया जा रहा है. समूह में पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जानी है.
पलामू में 27 प्रशासनिक थाना है. जबकि 265 पंचायत और 1882 गांव है. पंचायत में चौकीदार के अलावा संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी निगरानी करेंगे. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में भी बीट पुलिसिंग की शुरुआत की जा रही है.
जिले में पुलिस व्यवस्था को प्रभावित करने और अपराध पर नियंत्रण के लिए पूरे पलामू में बीट प्रणाली को लागू किया जा रहा है. इससे जनता के बीच में पुलिस की मौजूदगी बढ़ेगी. पुलिस और जनता के बीच विश्वास भी बढ़ेगा. बीट में तैनात पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में जाएंगे और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे. इस दौरान उनकी समस्या को सुना जाएगा और थाना तक लाया जाएगा. इससे अपराध नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी:- कपिल चौधरी, एसपी, पलामू
एसपी, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर व थाना प्रभारी करेंगे कैंप
ग्रामीण इलाकों में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एसपी, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी गांव में कैंप करेंगे. कई इलाकों में एसपी खुद जाएंगे और ग्रामीणों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुनेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप करने के लिए एसडीपीओ, थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी से भी कहा गया है.
पुलिस द्वारा समस्याओं को नोट डाउन किया जाएगा और वरीय अधिकारियों को इससे अवगत करवाया जाएगा. ऑन स्पॉट समाधान होने की स्थिति में पुलिस अधिकारी समस्या का मौके पर ही समाधान करेंगे. बता दें कि पलामू इलाके में सामाजिक अपराध एवं सामाजिक कुरीति एक बड़ी चुनौती है. सामाजिक अपराध और सामाजिक कुरीति को रोकने के लिए पुलिस ग्रामीणों से बातचीत भी करेगी और उनका सहयोग भी करेगी.
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