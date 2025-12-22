दल्लीराजहरा में भालू की दहशत, शाम होते ही लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ कम
बालोद वन विभाग लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर जंगली जानवरों से अलर्ट रहने की सूचना दे रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 22, 2025 at 12:11 PM IST|
Updated : December 22, 2025 at 12:45 PM IST
बालोद: लौह नगरी दल्लीराजहरा में दो दिनों से भालू शहर में घूम रहा है. शहर में पार्क के पास सबसे पहले भालू दिखने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद से विभिन्न इलाकों से भालू के वीडियो सामने आ रहे हैं. भालू के जगह जगह दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है.
भालू के शहर में घूमने से दहशत
भालू को पहली बार सप्तगिरी पार्क के पास देखा गया, जहां आसपास झाड़ियों और पेड़ों का घना इलाका होने से भालू को छिपने की जगह मिल रही है. इसके बाद शहर के अलग-अलग हिस्सों में भालू के मूवमेंट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
सिटीजन क्लब के पास देखा गया भालू
कार सवार कुछ लोगों ने सिटीजन क्लब के पास सड़क किनारे घूमते भालू को कैमरे में कैद किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भय और बढ़ गया है.बाजार क्षेत्र में भी देर रात तक रहने वाली चहल-पहल में कमी आई है. लोग वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से त्वरित और ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी की स्थिति न बने.
शाम ढलते ही लोग घरों से कम ही निकल रहे हैं और बच्चों को बाहर खेलने से रोक दिया गया है- स्वाधीन जैन, स्थानीय
भालू के बार बार लोकेशन बदलने से वन विभाग के हाथ खाली
भालू के जगह जगह घूमने के वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग की टीम क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन अब तक भालू को पकड़ने या उसे सुरक्षित रूप से जंगल की ओर खदेड़ने में सफलता नहीं मिल सकी है. भालू लगातार लोकेशन बदल रहा है, जिस कारण उसे ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है.
वन विभाग करा रहा मुनादी
हालांकि वन अमला लोगों से अपील कर रहा है कि भालू दिखने पर भीड़ न जुटाएं, उकसाने वाली हरकत न करें और तुरंत सूचना दें. नगर निकाय की कचरा गाड़ी के माध्यम से मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है. घोषणा में लोगों से बच्चों और बुजुर्गों को अकेले बाहर न भेजने, रात के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी जा रही है.