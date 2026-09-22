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भालुओं ने उजाड़े सेब के बाग, बागवानों की वर्षों की मेहनत पर फिरा पानी

भीतरी गांव के काश्तकार जगदीश कुंवर ने बताया कि फते पर्वत के मसरी, भीतरी और सट्टा क्षेत्र में इस समय सेब की पैदावार तैयार होने लगी है. इसी दौरान भालुओं की सक्रियता भी बढ़ गई है. रात के समय भालू झुंड में बागों में पहुंच रहे हैं और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के साथ सेब भी खा रहे हैं. उन्होंने बताया कि कई पेड़ों को भारी नुकसान हुआ है, जिन्हें तैयार करने में बागवानों को वर्षों का समय और मेहनत लगी थी.

उत्तरकाशी: गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान की रूपिन रेंज के अंतर्गत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन दिनों भालुओं के आतंक ने सेब बागवानों की चिंता बढ़ा दी है. मसरी, भीतरी और सट्टा क्षेत्र के दर्जनों तोकों में भालू लगातार सेब के बागों में घुसकर पेड़ों और फलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. कई बागों में भालुओं ने सेब के पेड़ तक उखाड़ दिए हैं, जबकि कई जगह टहनियां तोड़कर तैयार होती फसल को बर्बाद कर दिया गया है. वन्यजीवों के लगातार बढ़ते हमलों से बागवानों की वर्षों की मेहनत पर पानी फिरने की स्थिति पैदा हो गई है.

बागवानों जगदीश कुंवर, प्यासराम सिंह, ज्ञान सिंह चौहान और जयचंद चौहान का कहना है कि वन्यजीवों से होने वाले नुकसान की समस्या नई नहीं है. प्रत्येक वर्ष सेब सीजन के दौरान भालुओं का आतंक बढ़ जाता है. इसके बावजूद बागवानों की सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई है. उन्होंने बताया कि सेब के बागों को सुरक्षित रखने के लिए गोविंद पशु विहार प्रशासन को कई बार घेरबाड़ कराने के प्रस्ताव दिए गए, लेकिन वर्षों बाद भी इन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई.

बागवानों का कहना है कि केवल अस्थायी उपायों से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है. संवेदनशील क्षेत्रों में बागों की पहचान कर स्थायी घेरबाड़ की जाए, ताकि वन्यजीवों को बागों में प्रवेश करने से रोका जा सके. उनका कहना है कि सेब की पैदावार ही क्षेत्र के कई परिवारों की आय का प्रमुख जरिया है. पेड़ों और फसल को नुकसान पहुंचने से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है.

भालुओं से फसलों एवं सेब बागानों को होने वाले नुकसान पर मुआवजा देने के लिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. वन्यजीवों को बागों से दूर रखने के लिए हर वर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में सोलर एवं वॉयस सिस्टम लगाए जाते हैं. विभाग की ओर से वन्यजीवों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

-निधि सेमवाल, उप निदेशक, गोविंद पशु विहार-

बागवानों ने बताया कि क्षेत्र में भालुओं के साथ जंगली सूअरों से भी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है. जंगली सूअर गेहूं और आलू की फसल को बर्बाद कर रहे हैं. इससे ग्रामीणों के सामने खेती और बागवानी दोनों को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है. ग्रामीणों ने वन विभाग से वन्यजीवों की आवाजाही वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर प्रभावी सुरक्षा उपाय करने, नुकसान का उचित मुआवजा देने और संवेदनशील इलाकों में स्थायी घेरबाड़ कराने की मांग की है.

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