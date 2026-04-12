ETV Bharat / state

भालुओं ने किया कर्मचारी पर हमला, चिरमिरी के वेस्ट माइंस इलाके में दहशत का माहौल

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: कोरिया, मरवाही और चिरमिरी का इलाका भालुओं के रहने के लिए सबसे अच्छे जगहों में गिना जाता है. यहां इनके रहने के लिए घने जंगल तो हैं ही साथ ही जंगल में खाने और पीने के लिए पानी के भी स्रोत हैं. लेकिन गर्मी के बढ़ते ही खाने और पानी के स्रोत घटने लगते हैं. ऐसे में अक्सर भालू भोजन और पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों के करीब आ जाते हैं. कई बार उनका इंसानों से भी सामना हो जाता है. ऐसे में भालू इंसानों पर हमला बोल उनको जख्मी भी कर देते हैं. ऐसी ही एक घटना नगर पालिका निगम चिरमिरी में घटी है.

चिरमिरी के वेस्ट माइंस परिसर में घुस आए 2 भालुओं ने वहां मौजूद कर्मचारियों पर हमला बोल दिया. भालू के हमले में आशीष नामक कर्मचारी बुरी तरह से जख्मी हो गया. कर्मचारी के पैरों और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं. जख्मी कर्मचारी को आनन-फानन में रिजिनल अस्पताल में भर्ती किया गया है.

भालुओं ने किया कर्मचारी पर हमला (ETV Bharat)

पंप एरिया के ऊपरी इलाके से भालू नीचे आया और आते ही वहां मौजूद कर्मचारी पर हमला बोल दिया. हम सभी लोग वहां पर मौजूद थे. भालू के आते ही भगदड़ मच गई. हम लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई. समय पर नहीं भागते तो जान भी जा सकती थी. एक कर्मचारी आशीष भाग नहीं पाया और भालू ने उसे जख्मी कर दिया. हम लोगों ने शोर मचाया और पत्थर फेंके तब किसी तरह से कर्मचारी वहां से भागा और अपनी जान बचाई: प्रत्यक्षदर्शी

मौके पर पहुंची पोड़ी थाना पुलिस

भालू के हमले की सूचना मिलते ही पोड़ी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. पुलिस द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है. भालू इलाके में ही मौजूद हैं इस वजह से लोगों को सतर्कता बरतने को कहा गया है. भालू के हमले की खबर फैलते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया. लोग सुरक्षित अपने-अपने घरों में जाने के मजबूर हो गए. पुलिस भी लगातार इलाके में गश्त कर लोगों को सावधान कर रही है.

वन विभाग की कार्यशैली से लोगों में नाराजगी

भालू के हमले को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते भालू अक्सर इलाके में घुस आते हैं. लोगों ने वन विभाग से मांग की है कि वो भालुओं को वापस जंगल में भेजने का काम करें, ताकि भालू किसी और पर हमला न कर पाए. खदान के पास भालू के आने की सूचना वन विभाग की टीम को भी दे दी गई है.