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कांकेर में भालू तोड़ रहे घरों के दरवाजे, दहशत में बीत रही लोगों की रात

भालू के खतरे को देखते हुए लोग अपने घरों के दरवाजों में 6 से 7 लॉक तक लगवा रहे हैं.

Govindpur Village Kanker
चोर नहीं भालू तोड़ रहा लोगों के घरों का दरवाजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2026 at 7:43 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 9:06 PM IST

5 Min Read
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कांकेर: छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भालुओं की अच्छी खासी संख्या है, जिसमें कांकेर, मरवाही और धमतरी जिलों को गिना जाता है. लगातार कट रहे जंगल और जंगल में खाने पीने की कमी के चलते अक्सर भालू भोजन पानी की तलाश में शहर और गांव तक का रुख करने को मजबूर हो रहे हैं. बीते कुछ दिनों से शहर से सटे गोविंदपुर गांव में भालू लगातार दस्तक दे रहा.

आधी रात को भालू तोड़ रहे घरों के दरवाजे

ग्रामीणों के मुताबिक भालू खाने पीने की महक से आकर्षित होकर यहां पहुंच रहे हैं. गांव वालों की मानें तो करीब दर्जन भर घरों के दरवाजे खाने की तलाश में भालू तोड़ चुके हैं. गांव के लोग अब दहशत में घरों के दरवाजे पर ग्रिल और सांकड़ लगवा रहे हैं, ताकि भालू को घर के भीतर आने से रोका जा सके. गांव की एक महिला ने तो यहां तक बताया कि उसने अपने दरवाजे में कुल 7 लॉक लगवाएं हैं, ताकि भालू दरवाजा तोड़कर भीतर न आ सके. कुछ ग्रामीणों का कहना है कि वो भालू की दहशत के चलते और टूटे दरवाजे की वजह से पड़ोसी के घर में रात गुजार रहे हैं.

कांकेर में भालू तोड़ रहे घरों के दरवाजे (ETV Bharat)

खाने पीने की तलाश में पहुंच रहे भालू

स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना भालू इलाके में आकर घरों के दरवाजे तोड़ रहे हैं, बावजूद इसके वन विभाग उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि रात होते ही भालू गांव में प्रवेश कर जाते हैं और घरों की दीवार फांदकर भीतर घुसने की कोशिश करते हैं. जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वो कमजोर दरवाजे को धक्का देकर तोड़ दे रहे हैं. आधी रात को भालू के आने से बच्चे और बुजुर्ग और महिलाएं काफी डरी हुई हैं. गांव वालों का कहना है कि दरवाजा तोड़ने के बाद भालू को जो भी मिल रहा है वो तहस नहस कर दे रहे हैं. घर के बाहर बंधे मवेशियों पर भी हमला कर रहे हैं.

Govindpur Village Kanker
चोर नहीं भालू तोड़ रहा लोगों के घरों का दरवाजा (ETV Bharat)

हम ये मानकर चल रहे थे कि भालू सिर्फ लकड़ी के बने दरवाजे ही तोड़ रहा है, लेकिन भालू ने अब लोहे के दरवाजों को भी तोड़ना शुरू कर दिया है. सोमवार की रात 1:30 के बीच हमारे दरवाजे के पास अचानक आवाजें आने लगी, रूम से बाहर निकलकर देखा तो भालू लोहे के दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर घुस आया था. भालू को देखकर हम लोग दहशत में आ गए. जल्दी से भीतर का कमरा बंद किया और दुबककर बैठ गए. हमें डर था कि कहीं भालू भीतर का भी दरवाजा न तोड़ दे. भीतर मेरे बच्चे भी साथ में थे: रिद्धि, स्थानीय महिला

Govindpur Village Kanker
चोर नहीं भालू तोड़ रहा लोगों के घरों का दरवाजा (ETV Bharat)

मैं रात में अपनी बेटी के साथ सो रही थी तभी अचानक दरवाजा के पास से आवाजें आने लगी. दरवाजा आधा खुला हुआ था, बाहर झांककर देखा तो पाया कि एक भालू दरवाजे पर पंजा मार रहा है. हमने तत्काल दरवाजे पर लकड़ी के पटरे से तेज आवाज करनी शुरू कर दी, जिससे घबराकर भालू पीछे बाड़ी की ओर भाग निकाल. जब हम कमरे में गए तो देखा कि बाहर के कमरे से जो कमरा जुड़ा है वहां पर भालू ने काफी नुकसान पहुंचाया है: हरेश्वरी पटेल, स्थानीय महिला

Govindpur Village Kanker
चोर नहीं भालू तोड़ रहा लोगों के घरों का दरवाजा (ETV Bharat)

मैं अपने बच्चे के साथ बेडरुम में सो रही थी, तभी बाहर से तेज आवाज आने लगी. ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे पर बार बार प्रहार कर रहा है. हमने सोचा कोई दरवाजा खटखटा रहा है. मैंने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर भालू खड़ा मिला. मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया. थोड़ी भी देर होती तो भालू मेरे बेडरुम तक पहुंच जाता. मेरे बच्चे भी मेरे साथ अंदर थे. हमने उस रात दूसरे के घर में शरण लेकर बिताई: पीड़ित महिला, गोविंदपुर

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चोर नहीं भालू तोड़ रहा लोगों के घरों का दरवाजा (ETV Bharat)

भालू के खतरे को देखते हुए अब मैंने अपने दरवाजे में कुल 7 लॉक लगवाए हैं. ऊपर से लेकर नीचे तक दरवाजे को लॉक से पैक कर दिया गया है: स्थानीय महिला, गोविंदपुर

Govindpur Village Kanker
चोर नहीं भालू तोड़ रहा लोगों के घरों का दरवाजा (ETV Bharat)

वन विभाग का बयान

गांव में रोजाना भालू की आमद पर विभाग का कहना है कि गश्ती बढ़ाई जाएगी साथ ही उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में उचित कार्रवाई की जाएगी. जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके नुकसान का आंकलन कर शासन स्तर पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा.

ग्राम मरकाटोला के बाद अब गोविंदपुर में बढ़ते भालू के तांडव से ग्रामीण दहशत में हैं. रोजाना भालू के पहुंचने से लोग अपने घरों में रात गुजारने से भी डरने लगे हैं. भालुओं के बढ़ते आतंक के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है. जामवंत परियोजना से लेकर अन्य योजनाओं के तहत भालू को जंगलों में रोक न पाने की नाकाम कोशिश अब लोगों के लिए खतरे का सबब बनती जा रही है.

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चोर नहीं भालू तोड़ रहा लोगों के घरों का दरवाजा (ETV Bharat)
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चोर नहीं भालू तोड़ रहा लोगों के घरों का दरवाजा (ETV Bharat)

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Last Updated : August 13, 2026 at 9:06 PM IST

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