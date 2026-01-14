ETV Bharat / state

दहशत में अंकिता भंडारी का परिवार! गांव में भी डर का माहौल, जानिए क्यों?

अंकिता भंडारी के गांव डोभ श्रीकोट के लोग इन काफी डरे हुए हैं. साथ ही अंकिता भंडारी के माता-पिता भी दहशत में हैं.

अंकिता भंडारी के पिता. (ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 14, 2026 at 8:17 PM IST

पौड़ी गढ़वाल: अंकिता भंडारी के परिवार समेत उनका पूरा गांव इन दिनों एक बड़ी परेशानी से गुजर रहा है. अंकिता भंडारी का पूरा गांव इस वक्त दहशत में है. दहशत का कारण जंगली जानवरों का आतंक. बीते दिनों जहां अंकिता भंडारी के माता-पिता का सामना भालू से हुआ था तो वहीं अब गुलदार की दस्तक से भी अंकिता का परिवार डरा हुआ है. अंकिता भंडारी के घर के आंगन के पास ही गुलदार देखा गया है. इसी कारण अंकिता के माता-पिता के साथ-साथ पूरा गांव डरा हुआ है.

अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि बीते दिनों वो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने गए थे. वहीं से लौटते समय बीच रास्ते में उनकी पत्नी की तबियत बिगड़ गई थी. इसीलिए गांव से पहले ही उन्होंने गाड़ी रुकवाई थी. इस दौरान उनकी पत्नी भी गाड़ी से उतरकर उल्टी करने लगी थी, तभी उनकी नजर अपनी तरफ आते भालू पर पड़ी.

जानकारी देते हुए अंकिता भंडारी के पिता. (ETV Bharat)

वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि भालू के देखकर वो और उनकी पत्नी के साथ-साथ ड्राइवर भी तेजी से गाड़ी में बैठे और वहां चले दिए, जिस कारण उसकी जान बच गई. वहीं इस घटना के बाद से ही अंकिता भंडारी के माता-पिता काफी दहशत में है. इसी घटना के बाद हाल ही में उन्हें घर के आंगन के पास एक गुलदार दिखा. इसीलिए अब अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने वन विभाग से जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है.

बताया जा रहा है कि अंकिता भंडारी से गांव डोभ श्रीकोट के आसपास जंगली जानवरों के होने की आशंका है, जो अक्सर गांव की तरफ आ रहे है. ऐसे में ग्रामीण भी अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे है. दिन ढलने के बाद तो और भी डर का माहौल हो जाता है.

वीरेंद्र भंडारी ने वन विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए और गुलदार की दहशत से ग्रामीणों को जल्द निजात दिलाई जाए, साथ ही भालू की बढ़ती गतिविधियों पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जाए. बता दें कि बीते कुछ समय से उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां हाल में भालुओं के हमले बढ़े तो वहीं गुलदारों की दस्तक से भी लोग डरे हुए है. गुलदार और भालुओं ने रिहायशी इलाकों में घुसकर कई लोगों को मारा भी है.

संपादक की पसंद

