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सीढ़ी बनी भालू का सहारा, कुएं में घंटों फंसा रहा

ग्रामीणों ने बताया कि भोजन या पानी की तलाश में भालू गांव में पहुंचा, लेकिन अंधेरे के कारण अचानक कुएं में गिर गया. सुबह जब ग्रामीणों ने कुएं के भीतर से भालू की आवाज सुनी, तो वन विभाग को सूचना दी गई. मामला संवेदनशील होने के कारण बालोद उड़नदस्ता की टीम और स्थानीय वन अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे.

बालोद: दल्लीराजहरा वन परिक्षेत्र के जबकोहड़ा गांव में एक भालू गहरे कुएं में गिर गया. ग्रामीणों ने जंगली भालू को देखा तो इसकी सूचना वन विभाग को दी गई. वन विभाग की तत्परता और सूझबूझ से भालू को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है.

कुएं में गिरे भालू का सीढ़ी से रेस्क्यू (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीढ़ी बनी भालू का सहारा

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा गया. बालोद उड़नदस्ता की टीम ने एक लंबी सीढ़ी तैयार की और उसे कुएं के भीतर उतारा. कुछ देर की मशक्कत के बाद भालू सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ने में कामयाब रहा. कुएं से बाहर निकलते ही भालू ने सीधे जंगल की ओर दौड़ लगा दी. भालू के सुरक्षित रेस्क्यू का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसे कुएं से बाहर निकलते देखा जा सकता है.

भालू का रेस्क्यू (ETV Bharat Chhattisgarh)

क्या कहते हैं अधिकारी

उप वन मंडल अधिकारी जीवन सिन्हा ने बताया,''सूचना मिलते ही हमारी टीम ने मौके पर मोर्चा संभाला. जबकोहड़ा गांव के कुएं में गिरे भालू को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. रेस्क्यू के तुरंत बाद भालू अपने प्राकृतिक आवास (जंगल) की ओर लौट गया है.''

सक्रिय हैं वन्य जीव

बालोद जिले का आधा हिस्सा वनांचल क्षेत्र से घिरा हुआ है. आए दिन यहां भालू, हिरण और कभी-कभी तेंदुए भी देखने को मिलते हैं. वन विभाग ने अपील भी की है कि वन्य प्राणियों को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि उनकी मदद करें.