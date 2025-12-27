केदारनाथ धाम के लिंचोली पड़ाव में भालू का आतंक, दरवाजा तोड़कर दुकान में घुसा

केदारनाथ धाम के लिंचोली पड़ाव में भालू का आतंक, दरवाजा तोड़कर दुकान में घुसा
भालू का दरवाजा तोड़कर दुकान में घुसने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है.
Published : December 27, 2025 at 12:57 PM IST
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में भले ही बर्फ नहीं गिर रही हैं, लेकिन यहां भी भालू का आतंक बना हुआ. धाम समेत पैदल यात्रा मार्ग पर में भालू की खूब चहलकदमी दिखाई दे रही हैं. पैदल यात्रा मार्ग के लिंचोली में एक भालू के दुकान का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है.
दुकान के अंदर घुसा भालू: सीसीटीवी वीडियो में साफ देख सकते हैं कि लिंचोली में भालू दरवाजा तोड़कर अंदर घुस रहा है. काफी देर तक भालू दुकान के अंदर रहता है और फिर बाहर आकर दोबारा अंदर जाता है. अक्सर देखा जाता है की कपाट बंद होने के बाद धाम समेत पैदल यात्रा मार्ग पर भालू आतंक मचाते हैं. दुकानों समेत घरों के दरवाजे तोड़कर काफी नुकसान पहुंचाते हैं.
लंबे समय से भालू का आतंक: हिमालयी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भालू का आतंक बना हुआ है. जिसको लेकर ठोस नीति नहीं बनाई जा रही है. जिस कारण इनका आतंक बना हुआ है. ग्रामीण जनता का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है तो उनकी दिनचर्या ही बदल गई है. पर्यावरण विशेषज्ञ देव राघवेंद्र बद्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भालू का आतंक बना हुआ है.
ठंडे इलाकों में भालुओं का दिखाई देना सामान्य बात है. केदारनाथ धाम के लिंचोली में भालू दिखाई दिया है. भालू सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. यहां आस मजदूरों का आना जाना लगा हुआ है. ऐसे में सतर्कता बरतने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि जहां जहां भालुओं का आतंक बना हुआ है, वहां टीमें तैनात की जा रही हैं.
रजत सुमन, प्रभागीय वनाधिकारी
गुलदार के बाद भालू की दहशत: आए दिन भालू ग्रामीण जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं. सरकार और जिला प्रशासन भी इस मामले में ठोस कार्रवाई करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है. किसी तरीके से ग्रामीण जनता अपनी जान को बचा रहे हैं, जबकि अभी तक वन्यजीवों की घटना मैं कहीं लोग अपनी जान भी गवा चुके है. सरकार को ग्रामीण जनता की कोई चिंता नहीं है, उनके जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग: रुद्रप्रयाग जिले के कई इलाकों में गुलदार आदमखोर बना हुआ है. रानीगढ़, धनपुर, जखोली क्षेत्र के साथ केदारघाटी में भालू आए दिन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है. क्षेत्र की जनता भालूओं को पकड़ने की मांग कर रही है, लेकिन वन विभाग और प्रशासन इसमें नाकाम हो रहा है.
