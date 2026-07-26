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खोड़ा गणेश बुबानी में भालू का आतंक, महिला सहित 4 ग्रामीणों पर हमला, सभी गंभीर घायल

किशनगढ़: क्षेत्र के खोड़ा गणेश-बुबानी गांव में खेत में भालू ने महिला सहित चार लोगों पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. भालू के हमले में घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया. उन्हें वहां से अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया है.

जानकारी के अनुसार, नरेगा कार्य पर जा रही शोभा देवी पर भालू ने अचानक हमला कर दिया. महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर मदद के लिए पहुंचे लोगों पर भी भालू ने हमला कर दिया. इस दौरान नानूराम, रतनलाल मेघवंशी और जितेंद्र रावत भी भालू के हमले में घायल हो गए. ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंची, तो भालू जंगल की ओर भाग गया. भालू के हमले में घायल शोभा देवी सहित नानूराम, रतनलाल मेघवंशी और जितेंद्र रावत को समाजसेवी तेजाराम मेघवंशी ने तत्काल राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया. इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया.