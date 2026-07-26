खोड़ा गणेश बुबानी में भालू का आतंक, महिला सहित 4 ग्रामीणों पर हमला, सभी गंभीर घायल
क्षेत्रीय वन अधिकारी ने कहा कि टीम मौके पर पहुंची है और जल्दी भालू को पकड़ा जाएगा.
Published : July 26, 2026 at 3:00 PM IST
किशनगढ़: क्षेत्र के खोड़ा गणेश-बुबानी गांव में खेत में भालू ने महिला सहित चार लोगों पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. भालू के हमले में घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया. उन्हें वहां से अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया है.
जानकारी के अनुसार, नरेगा कार्य पर जा रही शोभा देवी पर भालू ने अचानक हमला कर दिया. महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर मदद के लिए पहुंचे लोगों पर भी भालू ने हमला कर दिया. इस दौरान नानूराम, रतनलाल मेघवंशी और जितेंद्र रावत भी भालू के हमले में घायल हो गए. ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंची, तो भालू जंगल की ओर भाग गया. भालू के हमले में घायल शोभा देवी सहित नानूराम, रतनलाल मेघवंशी और जितेंद्र रावत को समाजसेवी तेजाराम मेघवंशी ने तत्काल राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया. इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया.
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घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग भी अलर्ट हो गया है. वहीं, सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई. वन विभाग की टीम भालू की तलाश और क्षेत्र में उसकी मौजूदगी को लेकर निगरानी कर रही है. घटना के बाद खोड़ा गणेश-बुबानी क्षेत्र के ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है. क्षेत्रीय वन अधिकारी ने कहा कि टीम मौके पर पहुंची है और जल्दी भालू को पकड़ा जाएगा.