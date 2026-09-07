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स्कूल जा रहे छात्र-छात्राओं के सामने अचानक आया भालू, चीखते हुए घर की तरफ भागे बच्चे

चमोली: पोखरी विकासखंड में स्कूल जा रहे 15 छात्र-छात्राओं का सामना अचानक भालू और उसके बच्चों से हो गया. भालू को देखते ही छात्र सहम गए और जोर-जोर से चिल्लाते हुए वापस घर की ओर दौड़ पड़े. गनीमत रही कि भालू ने हमला नहीं किया और सभी छात्र सुरक्षित बच गए. इस घटना के बाद बच्चों और उनके परिजनों में भारी दहशत है. उन्होंने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की है.

GIC गोदली के छात्र-छात्राओं का भालू से हुआ सामना: ग्रामीणों के मुताबिक, 7 सितंबर की सुबह करीब 7:30 बजे नेल गांव से करीब 15 छात्र-छात्राएं नौली-गोदली सड़क से होकर राजकीय इंटर कॉलेज गोदली जा रहे थे. तभी ढोगड़म तोक में उन्हें भालू और उसके बच्चे दिखाई दिए. अचानक भालू सामने आने से छात्रों की सांसें अटक गई. ऐसे में हिम्मत दिखाते हुए सभी छात्र चीखते हुए रास्ते से ही वापस अपने घर लौट गए. जिससे सभी भालू से बच गए.