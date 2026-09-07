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स्कूल जा रहे छात्र-छात्राओं के सामने अचानक आया भालू, चीखते हुए घर की तरफ भागे बच्चे

चमोली के नेल क्षेत्र में भालू के हमले में दो महिलाओं की हो चुकी मौत, अब नेल के स्कूली बच्चों का भालू से हुआ सामना

SCHOOL STUDENT Face BEAR
स्कूली बच्चों का भालू से सामना (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 6:29 PM IST

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चमोली: पोखरी विकासखंड में स्कूल जा रहे 15 छात्र-छात्राओं का सामना अचानक भालू और उसके बच्चों से हो गया. भालू को देखते ही छात्र सहम गए और जोर-जोर से चिल्लाते हुए वापस घर की ओर दौड़ पड़े. गनीमत रही कि भालू ने हमला नहीं किया और सभी छात्र सुरक्षित बच गए. इस घटना के बाद बच्चों और उनके परिजनों में भारी दहशत है. उन्होंने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की है.

GIC गोदली के छात्र-छात्राओं का भालू से हुआ सामना: ग्रामीणों के मुताबिक, 7 सितंबर की सुबह करीब 7:30 बजे नेल गांव से करीब 15 छात्र-छात्राएं नौली-गोदली सड़क से होकर राजकीय इंटर कॉलेज गोदली जा रहे थे. तभी ढोगड़म तोक में उन्हें भालू और उसके बच्चे दिखाई दिए. अचानक भालू सामने आने से छात्रों की सांसें अटक गई. ऐसे में हिम्मत दिखाते हुए सभी छात्र चीखते हुए रास्ते से ही वापस अपने घर लौट गए. जिससे सभी भालू से बच गए.

"हम सभी मिलकर अपने स्कूल गोदली जा रहे थे. इसी दौरान हमें रास्ते में भालू अपने बच्चों के साथ दिखाई दिया. भालू को देखते ही हम सब डर गए और दौड़कर अपनी जान बचाई. हम इतना डर गए कि स्कूल ही नहीं गए और वापस घर लौट आए."- छात्र, नेल गांव

भालू के हमले में दो महिलाओं की हो चुकी मौत: बता दें कि हाल ही में पोखरी विकासखंड की नेल ग्राम पंचायत में भालू के हमले में दो महिलाओं की मौत की मौत हो चुकी है. घटना के बाद से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों में पहले से ही भय का माहौल बना हुआ है. ऐसे में आबादी और स्कूल जाने वाले रास्ते पर फिर से भालू की सक्रियता सामने आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है.

SCHOOL STUDENT Face BEAR
नौली-गोदली सड़क (फोटो सोर्स- Villagers)

भालू के डर से बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे ग्रामीण: ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में भालू की लगातार सक्रियता के कारण उन्हें रोजमर्रा के काम करने और बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर लग रहा है. हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं भालू हमला न कर दे. वहीं, ग्रामीणों ने वन विभाग से प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है.

"वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है. जिस स्थान पर छात्रों को भालू दिखाई दिया है, वहां भी टीम की ओर से पेट्रोलिंग की जाएगी. ग्रामीणों और स्कूली छात्र-छात्राओं से अपील है कि सतर्क रहें. कहीं पर भालू दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना दें."- रजत सुमन, डीएफओ, केदारनाथ वन प्रभाग

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