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दुधवा टाइगर रिजर्व में गर्मी से बेहाल दिखा भालू; पानी की तलाश में भटकते दिखे वन्यजीव

दुधवा टाइगर रिजर्व के मुख्य वन संरक्षक डॉ. एच राजा मोहन ने बताया कि वन्यजीव अक्सर पानी की तलाश में दिखाई देते हैं.

दुधवा टाइगर रिजर्व में गर्मी से बेहाल दिखा भालू.
दुधवा टाइगर रिजर्व में गर्मी से बेहाल दिखा भालू. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 1:41 PM IST

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लखीमपुर खीरी: दुधवा टाइगर रिजर्व में शनिवार सुबह सफारी के दौरान पर्यटकों को बेहद दुर्लभ और रोमांचक नजारा देखने को मिला. भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान एक भालू करीब 40 मिनट तक जंगल की सड़क और आसपास के इलाके में पानी की तलाश में भटकता दिखाई दिया.

आखिरकार उसे एक वाटर होल में पानी मिला, जहां उसने अपनी प्यास बुझाई और फिर धीरे-धीरे घने जंगल की ओर लौट गया. वहीं, दूसरी तरफ दुधवा टाइगर रिजर्व में दो बाघों को भी चहलकदमी करते हुए पर्यटकों ने देखा.

इस पूरे घटनाक्रम को पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दुधवा टाइगर रिजर्व के मुख्य वन संरक्षक डॉ. एच राजा मोहन ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ वन्यजीव अक्सर पानी की तलाश में वाटर होल और सड़क किनारे दिखाई दे जाते हैं.

उन्होंने कहा कि दुधवा में वन्यजीवों के लिए पर्याप्त संख्या में बनाए गए और प्राकृतिक जलस्रोत हैं, ताकि भीषण गर्मी में वन्यजीवों को राहत मिल सके. उन्होंने पर्यटकों से अपील की कि सफारी के दौरान वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उन्हें किसी प्रकार से परेशान न करें.

पानी की तलाश में भटकते दिखे वन्यजीव. (Video Credit: ETV Bharat)

मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र से आए कुछ पर्यटक शनिवार सुबह दुधवा रेंज में सफारी पर निकले थे. जिप्सी में मौजूद गाइड पवन पर्यटकों को जंगल भ्रमण करा रहे थे.

सफारी से लौटते समय अचानक झाड़ियों के बीच से एक भालू सड़क पर निकल आया. पहले तो पर्यटक कुछ देर के लिए सहम गए, लेकिन बाद में भालू की गतिविधियों को देखकर रोमांचित हो उठे.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, भालू लगातार इधर-उधर घूम रहा था और काफी बेचैन नजर आ रहा था. भीषण गर्मी के कारण वह पानी की तलाश में जंगल के अलग-अलग हिस्सों में जाता दिखाई दिया.

करीब 40 मिनट तक भटकने के बाद उसे जंगल के एक वाटर होल में पानी मिला. वहां पहुंचकर उसने काफी देर तक पानी पिया और कुछ देर आराम करने के बाद वापस जंगल की ओर चला गया.

इस दौरान पर्यटकों ने भालू का वीडियो अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड किया. वहीं गाइड पवन ने भी बेहद करीब से भालू की गतिविधियों का शानदार वीडियो बनाया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. पर्यटकों द्वारा दो बाघों को चहलकदमी करते हुए देखा गया और इस नजारे को भी कैद कर लिया है.

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