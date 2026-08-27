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भालू भयंकर के लगे पोस्टर, वन विभाग की नई ट्रिक, पब्लिक हेल्पलाइन नंबर जारी

दरअसल, कांकेर के जंगल भालुओं के पसंदीदा रिहायशी इलाकों में शामिल रहे हैं. यहां पर कभी खाने और पीने के पानी की बेहतरीन प्राकृतिक सुविधा हुआ करती थी. इस वजह से यहां भालुओं की आबादी तेजी से बढ़ी. लेकिन जैसे-जैसे जंगल में फलों के पेड़ घटने लगे और पानी के स्रोत कम होने लगे, वैसे-वैसे भालू खाने और पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं. भालुओं और जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में पहुंचने से इंसान और जंगली जानवरों के बीच द्वंद भी शुरू हो गया है.

शहर में बैनर पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा, भालुओं को रिहायशी इलाके से दूर करने के उपाए खोजने होंगे. वन विभाग को कुछ ऐसा करना होगा कि भालू जंगल में रहें. वन विभाग को चाहिए की जंगल में फलों के फलदार पेड़ लगवाएं और पीने के पानी का वहां इंतजाम कराएं. जंगली जानवरों को जब जंगल में भी खाना पानी मिलेगा तो वो बाहर नहीं आएंगे: अजय भाषवानी, शहरवासी

वन विभाग की टीम लगातार भालुओं को जंगली इलाकों में खदेड़ने की कोशिशों में जुटी है, बावजूद इसके भालू लगातार रिहायशी इलाकों तक पहुंचने की कोशिश में रहते हैं. लोगों को भालुओं और जंगली जानवरों के खतरे से बचाने के लिए वन विभाग अब शहर की गलियों में पोस्टर लगाने का काम कर रही है. जहां-जहां भालुओं का मूवमेंट ज्यादा है, वहां-वहां भालू के खतरे से जुड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं. पोस्टर में भालू से बचने के उपाय और खतरा होने पर वन विभाग के जारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की सलाह दी जा रही है. वन विभाग का कहना है कि हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते ही तत्काल वन विभाग की टीम मौके पर मदद के लिए पहुंच जाएगी.

कांकेर: भालुओं का आतंक दिनों दिन उत्तर बस्तर कांकेर में बढ़ता जा रहा है. कभी भालू किचन में घुस रहे हैं तो कभी घरों के ताले तोड़ रहे हैं. खतरा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि लोग शाम होते ही अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं. गोविंदपुर इलाके में जहां भालुओं का ज्यादा आतंक है, वहां लोग अपने घरों में मजबूत खिड़की दरवाजे लगवा रहे हैं. 1 या 2 डोर लॉक की जगह 5 से 7 लॉक एक दरवाजे में फिट करा रहे हैं. सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है, जिनके मकान ग्राउंड फ्लोर वाले हैं और कच्चे हैं.

भालू लगातार यहां पहुंच रहे हैं, इससे लोगों के बीच खतरा बढ़ता जा रहा है. बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ये अच्छी पहल है. वन विभाग को चाहिए कि वो जंगली जानवरों खासकर भालुओं को शहर से दूर रखने की कोशिश करें. बीते कुछ दिनों से इनका आतंक और खतरा बढ़ता जा रहा है: पप्पू मोटवानी, शहरवासी

भालू के हमले में गई थी भाई-बहन की जान

बीते दिनों गोविंदपुर इलाके में 2 भालू घुस आए और घर का दरवाजा तोड़कर किचन में घुस गए. गनीमत रही कि घर में मौजूद लोग आवाज सुनकर जाग गए. घर में मौजूद लोगों ने तत्काल खुद को एक कमरे में बंद कर लिया. अगर भालू उस कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते तो बड़ी जनहानि हो सकती थी. बीते दिनों गोविंदपुर इलाके ही में खेत में काम कर रहे भाई-बहन को भालू ने मार डाला था. बड़ी मुश्किल से वन विभाग की टीम ने शवों के पास से भालू को हटाया. नाराज ग्रामीणों ने बाद में ट्रैक्यूलाइज भालू पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया. किसी तरह से वन विभाग की टीम भालू को वहां से लेकर निकली.

कलेक्टर ने दिया मदद का भरोसा

कांकेर के नए कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा, हम भालुओं की लगातार निगरानी करने का काम कर रहे हैं. लोगों से भी हमारी अपील है कि वो जंगली जानवरों से दूर रहें. किसी तरह का खतरा होने पर तुरंत इसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर पर दें. जंगली जानवर की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर मदद के लिए पहुंचेगी.

हमने लोगों से अपील की है कि वो जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रखें. किसी तरह का खतरा होते ही तुरंत वन विभाग की टीम को जानकारी दें. वन विभाग की एक्सपर्ट टीम अपने तरीके से जंगली जानवर को हैंडल कर वहां से हटाएगी: कुंदन कुमार, कलेक्टर

कांकेर वन विभाग की तैयारी

वन विभाग के एसडीओ ने बताया कि रात के वक्त हम लगातार संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे हैं. गली-मोहल्लों में घूम-घूमकर लोगों को सावधानी और सुरक्षा नियमों का पालन करने की बात बता रहे हैं.

होटल संचालकों और दुकानदारों से हम ये अपील कर रहे हैं कि वो खुले में खाने-पीने का सामान नहीं फेंके. इन सामानों से आकर्षित होकर जंगली जानवर यहां पहुंच रहे हैं: एस.आर. मरकाम, एसडीओ, वन विभाग



5 साल में भालू के हमले से 12 की मौत

वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कांकेर वन मंडल क्षेत्र में 100 से अधिक भालू मौजूद हैं. वर्ष 2021 से 2026 तक भालू के हमले में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 55 लोग घायल हुए हैं. वहीं इसी अवधि में तेंदुए के हमले में 9 लोगों की मौत हुई है. पिछले 1 महीने की बात करें तो भालू के हमले में 3 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हुए हैं. इनमें एक घटना लारगांव-मरकाटोला और दूसरी चांवड गांव की है.

कांकेर में भालुओं का आतंक (ETV Bharat Chhattisgarh)





मरकाटोला में सगे भाई-बहन की भालू ने ली थी जान

4 अगस्त 2026 को लारगांव-मरकाटोला गांव में भालू के शावक की मौत के बाद मादा भालू आक्रामक हो गई. इसके अगले ही दिन 5 अगस्त को भालू ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया. इस घटना में हलालखोर जुर्री और चमरीन जुर्री की मौत हो गई, जबकि सोरिन जुर्री गंभीर रूप से जख्मी हो गई. अगस्त के इसी महीने में गवरसिल्ली क्षेत्र में भी 1 महिला की भालू के हमले में मौत हुई है.





1 महीने में खुले कुएं और गड्ढे में गिरे 3 भालू के शावक

भालुओं की रिहायशी इलाकों में बढ़ती आवाजाही के बीच शावकों के कुएं और गड्ढों में गिरने की घटनाएं भी बढ़ी हैं. 10 अगस्त को नरहरपुर के कुसुमपानी गांव में एक कुएं में भालू का शावक गिर गया. वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद 19 अगस्त को कांकेर वन परिक्षेत्र के कोकपुर गांव में पुराने सेप्टिक गड्ढे में 2 भालू के शावक गिरे. वन विभाग की टीम ने दोनों शावकों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला.

कांकेर में भालुओं का आतंक (ETV Bharat Chhattisgarh)





जागरूकता से घट सकती हैं घटनाएं

लगातार सामने आ रही भालुओं की घटनाओं ने लोगों के बीच दहशत जरूर बढ़ाई है, लेकिन प्रशासन और वन विभाग की ओर से शुरू किए गए जागरूकता अभियान से लोगों को भालू के सामने आने की स्थिति में क्या करना है, इसकी जानकारी मिलने की उम्मीद है. लोगों का कहना है कि हेल्पलाइन नंबर जारी होने से भालू के रिहायशी इलाके में पहुंचने पर वन विभाग को तत्काल सूचना देना आसान होगा. वहीं स्थानीय लोगों ने जंगलों में फलदार पौधों की संख्या बढ़ाने की जरूरत भी बताई है, ताकि वन क्षेत्र में भालुओं को पर्याप्त प्राकृतिक भोजन मिल सके और उनकी रिहायशी इलाकों में आवाजाही को कम किया जा सके.

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