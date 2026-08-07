भालू की दहशत के बीच कांकेर में ग्रामीणों का प्रदर्शन, सुरक्षा व्यवस्था की मांग, स्कूल में की तालाबंदी
ग्रामीणों ने बाउंड्री वाल बनाने समेत कई मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले- बच्चों को स्कूल भेजन में है खतरा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 7, 2026 at 6:03 PM IST
कांकेर: जिले में मादा भालू के हमले के बाद गांव में दहशत अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही है. दो ग्रामीणों की मौत और एक महिला के गंभीर रूप से घायल होने की घटना के बाद अब ग्रामीणों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है. सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.
भालू का किया गया था रेस्क्यू
5 अगस्त को मादा भालू ने गांव के तीन ग्रामीणों पर हमला कर दिया था. इस दर्दनाक हमले में दो ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला का राजधानी रायपुर में इलाज जारी है. जब वन विभाग मौके पर पहुंचा और भालू को ट्रैक्यूलाइज किया तो आक्रोशित ग्रामीणों ने बेहोश भालू पर हमला कर दिया. लाठी डंडों से हुए इस हमले में भालू बुरी तरह से जख्मी हो गया. भालू को जख्मी हालत में वन विभाग की टीम अपने साथ लेकर चली गई. लेकिन इलाज के दौरान भालू ने दम तोड़ दिया.
ग्रामीण बोले- भालू आसपास ही मौजूद
मादा भालू की मौत के बाद भी गांव वालों की परेशानी खत्म नहीं हुई. ग्रामीणों का आरोप है कि अब नर भालू लगातार गांव और घरों के आसपास घूम रहा है. उसके मुंह से लगातार लार टपकती देखे जाने के कारण ग्रामीणों को आशंका है कि वह भी रेबीज से संक्रमित हो सकता है. इससे पूरे गांव में भय का माहौल बना हुआ है.
ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ा
डर और असुरक्षा के बीच पहाड़ से लगे स्कूल में ग्रामीणों ने ताला लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. उनका कहना है कि स्कूल की बाउंड्री वॉल नहीं होने से बच्चों की जान खतरे में है. साथ ही गांव तक पक्की सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
भालू का खतरा अभी भी टला नहीं है. शाम होते ही हम लोग घरों से निकलने से डरते हैं और बच्चे स्कूल भेजने में भी भय बना हुआ है. जब तक स्कूल की बाउंड्री वॉल, सड़क और बिजली की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.- रितिका देवांगन - उप सरपंच
तहसीलदार ने दी समझाइश
ग्रामीणों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर तहसीलदार और पुलिस बल तैनात रहा. प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे. फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि आखिर कब ग्रामीणों की मांगें पूरी होंगी और कब गांव भय के साए से बाहर निकल पाएगा.
बाउंड्री वाल तत्काल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े हैं उनको समझाइश दी गई है, और निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है, साथ ही दूसरी मांगों को लेकर भी बातचीत जारी है- पुष्पराज पात्रा, तहसीलदार नरहरपुर
भालू के हमले ने जहां दो परिवारों से उनके अपने छीन लिए, वहीं पूरे गांव के मन में ऐसा डर बैठा दिया है कि सामान्य जिंदगी भी प्रभावित हो गई है. अब ग्रामीणों की मांग केवल सुविधाओं की नहीं, बल्कि सुरक्षित जीवन की है. देखना होगा कि प्रशासन इन मांगों को कितनी जल्दी पूरा कर पाता है.