MCB जिले के जनकपुर में भालू की मूवमेंट, रोज मंदिर और सरकारी कार्यालय के बाहर पहुंच रहा, पास में स्कूल भी
जनकपुर में जंगली भालू की लगातार आमद, श्रद्धालुओं और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 20, 2026 at 4:04 PM IST
एमसीबी: भरतपुर ब्लॉक मुख्यालय के जनकपुर बस्ती क्षेत्र में भालू की मौजूदगी ने चिंता बढ़ा दी है. बनास नदी के तट पर स्थित कैलाश मंदिर के आसपास इन दिनों जंगली भालू की मूवमेंट है. सावन माह में कैलाश मंदिर में जलाभिषेक और दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहीं मंदिर के पास एकलव्य आवासीय विद्यालय और कृषि विभाग का कार्यालय भी संचालित है, ऐसे में भालू की नियमित आवाजाही से लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.
रोज शाम मंदिर और आसपास पहुंचता है भालू
भालू रोजाना शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच मंदिर और आसपास के क्षेत्र में पहुंचता है. कई बार वह सुबह के समय भी दिखाई देता है. भालू को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है और कुछ लोग उत्सुकता में उसके बेहद करीब जाकर मोबाइल से फोटो और वीडियो बना रहे हैं. इतना ही नहीं, कुछ लोग भालू को खाने-पीने की सामग्री भी दे रहे हैं.
भालू प्रतिदिन यहां आता है. शाम के समय वह मंदिर और कार्यालय के आसपास बैठ जाता है और सुबह भी दिखाई देता है.अभी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और पिंजरा लगाकर भालू को पकड़ने की बात कह रही है- इंद्रपाल वास्कले, कृषि विभाग प्रभारी अधिकारी
काम के लिए पहुंचे लोग वापस लौटे
कैलाश मंदिर के पास भालू की मौजूदगी का असर लोगों की आवाजाही पर भी पड़ रहा है. कृषि विभाग में काम को लेकर पहुंचे विजेंद्र कुमार अहिरवार ने बताया कि उन्होंने मंदिर के पास जंगली भालू को बैठा देखा तो वे डर गए और वापस लौट गए. उन्होंने बताया कि भालू उस समय शांत बैठा था और कोई हरकत नहीं कर रहा था लेकिन जंगली जानवर को इतनी नजदीक देखकर डर लगा और वहां से वापस चले गए.
पास में स्कूल होने से बढ़ी और समस्या
कैलाश मंदिर के आसपास एकलव्य आवासीय विद्यालय कृषि विभाग का कार्यालय और मुख्य मार्ग स्थित है. यहां स्कूली बच्चों, कर्मचारियों, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की लगातार आवाजाही रहती है. सावन में मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से स्थिति और संवेदनशील हो गई है.
वन विभाग की अपील
भालू की मौजूदगी की खबर फैलते ही लोग उसे देखने के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाने के लिए कुछ लोग उसके काफी करीब जाने का प्रयास कर रहे हैं. जंगली भालू के आसपास भीड़ बढ़ना कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है. वन्यजीवों को छेड़ना उनके करीब जाना या उन्हें भोजन देना उनके स्वाभाविक व्यवहार में बदलाव ला सकता है और भविष्य में इंसानों के लिए खतरा बढ़ सकता है.
मामले में कुंवारपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी दिनेश साहू से भालू की मौजूदगी और विभागीय कार्रवाई को लेकर जानकारी लेने का प्रयास किया गया. उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए बताया कि डीएफओ के निर्देश पर उन्हें इस मामले में बयान देने से मना किया गया है. हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रहकर भालू की गतिविधियों पर नजर रख रही है.