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बालोद में जंगली जानवर की चहलकदमी से दहशत, रिहायशी इलाके और कॉलेज हॉस्टल की दहलीज पर पहुंचा भालू

बालोद में भालू ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बालोद: जिला मुख्यालय से सटे जंगल में भालू की दस्तक से शहरवासियों और छात्रों में डर का माहौल है. भालू को तांदुला जलाशय और गोंदली नहर के रास्ते बालोद-दल्लीराजहरा मुख्य मार्ग तक घूमते देखा गया. क्षेत्र के पास ही पर्यावरण पार्क, कॉलेज, हॉस्टल और जुर्री पारा बस्ती होने के कारण वन विभाग ने तत्काल अलर्ट जारी कर जंगल में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. बालोद के रेंजर सरोज कुमार ने बताया कि भालू की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, उसे पकड़कर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा.



जलाशय किनारे सक्रिय भालू जिला मुख्यालय से लगे वन क्षेत्र में भालू की सक्रियता ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. जंगल से निकलकर एक भालू तांदुला जलाशय के किनारे घूमता हुआ नजर आया, जो बाद में गोंदली नहर के रास्ते बालोद-दल्लीराजहरा मुख्य मार्ग तक जा पहुंचा. इस दौरान सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने भालू की चहलकदमी का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया.