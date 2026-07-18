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कटहल का लालच पड़ा भारी, भालू की जान पर आफत, वन विभाग ने रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा

कटहल का लालच पड़ा भालू की जान पर भारी ( ETV BHARAT CHATTISGARH )

जशपुर : मनोरा चौकी क्षेत्र के गजमा गांव में एक भालू को कटहल का लालच करना महंगा पड़ा. कटहल खाने के लिए जैसे ही भालू पेड़ पर चढ़ा लेकिन कटहल को बचाने के लिए मालिक ने जो तार के फंदे बना रखे हैं,उसमें फंस गया है.भालू ने तार से निकलने की काफी कोशिश की,लेकिन तार में और उलझ गया. इसके बाद लोगों ने भालू को पेड़ पर देखा और वनविभाग को इसकी सूचना दी.

विशेषज्ञों की टीम ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

सूचना मिलने पर वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण में सक्रिय ग्रीन नेचर वेलफेयर सोसायटी (GNWS) की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन भालू के आक्रामक होने के कारण उसे सीधे निकालना संभव नहीं हो सका.आखिरकार अंबिकापुर से वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम बुलाकर ट्रेंक्यूलाइज किया गया, जिसके बाद फंदा काटकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया.

तार में फंसने के कारण भालू को आई चोट (ETV BHARAT CHATTISGARH)

भालू को इलाज के बाद जंगल में छोड़ा (ETV BHARAT CHATTISGARH)

तार में फंसा था भालू

वन्य जीव संरक्षण में सक्रिय ग्रीन नेचर वेलफेयर सोसायटी के केसर हुसैन ने बताया कि शुक्रवार को ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि जंगल से लगे कटहल के पेड़ पर एक भालू तार में फंस गया है.संयुक्त टीम ने पहले बिना बेहोश किए उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन घायल होने और भयभीत होने के कारण वह लगातार आक्रामक बना रहा. इसके बाद विशेषज्ञ टीम ने डार्ट गन से ट्रेंक्यूलाइज कर भालू को बेहोश किया.टीम ने सावधानीपूर्वक तार काटकर ग्रीन नेट की मदद से उसे सुरक्षित जमीन पर उतारा.