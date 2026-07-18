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कटहल का लालच पड़ा भारी, भालू की जान पर आफत, वन विभाग ने रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा

जशपुर में भालू की जान पर बन आई.कटहल खाने पेड़ पर चढ़ा भालू तारों में उलझ गया.जानिए कैसे टीम ने भालू की जान बचाई.

bear released into forest after treatment
कटहल का लालच पड़ा भालू की जान पर भारी (ETV BHARAT CHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
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जशपुर : मनोरा चौकी क्षेत्र के गजमा गांव में एक भालू को कटहल का लालच करना महंगा पड़ा. कटहल खाने के लिए जैसे ही भालू पेड़ पर चढ़ा लेकिन कटहल को बचाने के लिए मालिक ने जो तार के फंदे बना रखे हैं,उसमें फंस गया है.भालू ने तार से निकलने की काफी कोशिश की,लेकिन तार में और उलझ गया. इसके बाद लोगों ने भालू को पेड़ पर देखा और वनविभाग को इसकी सूचना दी.

विशेषज्ञों की टीम ने किया सुरक्षित रेस्क्यू
सूचना मिलने पर वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण में सक्रिय ग्रीन नेचर वेलफेयर सोसायटी (GNWS) की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन भालू के आक्रामक होने के कारण उसे सीधे निकालना संभव नहीं हो सका.आखिरकार अंबिकापुर से वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम बुलाकर ट्रेंक्यूलाइज किया गया, जिसके बाद फंदा काटकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया.

bear released into forest after treatment
तार में फंसने के कारण भालू को आई चोट (ETV BHARAT CHATTISGARH)
bear released into forest after treatment
भालू को इलाज के बाद जंगल में छोड़ा (ETV BHARAT CHATTISGARH)

तार में फंसा था भालू

वन्य जीव संरक्षण में सक्रिय ग्रीन नेचर वेलफेयर सोसायटी के केसर हुसैन ने बताया कि शुक्रवार को ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि जंगल से लगे कटहल के पेड़ पर एक भालू तार में फंस गया है.संयुक्त टीम ने पहले बिना बेहोश किए उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन घायल होने और भयभीत होने के कारण वह लगातार आक्रामक बना रहा. इसके बाद विशेषज्ञ टीम ने डार्ट गन से ट्रेंक्यूलाइज कर भालू को बेहोश किया.टीम ने सावधानीपूर्वक तार काटकर ग्रीन नेट की मदद से उसे सुरक्षित जमीन पर उतारा.

भालू की जान पर आफत (ETV BHARAT CHATTISGARH)

रेस्क्यू के बाद पशु चिकित्सकों ने भालू का उपचार किया. आवश्यक इलाज और निगरानी के बाद स्वस्थ होने पर उसे पुनः जंगल में छोड़ दिया गया. पूरे अभियान के दौरान ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुटी रही और सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित रखा गया-केशर हुसैन, सदस्य, GNWS

Green Nature Welfare Society team saved life
ग्रीन नेचर वेलफेयर सोसायटी टीम ने बचाई जान (ETV BHARAT CHATTISGARH)

कटहल के पास मिला क्लच वायर का फंदा, शिकार की आशंका

रेस्क्यू के दौरान जिस पेड़ पर भालू फंसा मिला, वहां कटहल के आसपास दोपहिया वाहन के क्लच वायर से बना फंदा लगा हुआ था. इससे आशंका जताई जा रही है कि किसी शरारती तत्व ने वन्यजीव को फंसाने के उद्देश्य से यह जाल बिछाया था. ग्रामीणों के अनुसार यही भालू पिछले करीब एक माह से गजमा और आसपास के जंगलों में घूमता देखा जा रहा था, इसलिए उसे पकड़ने की कोशिश किए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई

डीएफओ शशि कुमार ने बताया कि भालू को सुरक्षित रेस्क्यू कर उपचार के बाद जंगल में छोड़ दिया गया है.पेड़ पर तार का फंदा किसने लगाया, इसकी जांच कराई जा रही है.यदि किसी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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