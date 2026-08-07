भाई बहन की जान लेने वाले भालू की मौत, रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने किया था हमला, कुएं में गिरे तेंदुए ने भी इलाज के दौरान तोड़ा दम
कांकेर में भाई बहन की जान लेने वाले भालू और कुएं में गिरे तेंदुआ की इलाज के दौरान मौत हो गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 7, 2026 at 4:18 PM IST
कांकेर : कांकेर में रेस्क्यू किए गए भालू और तेंदुआ की इलाज के दौरान मौत हो गई है. आपको बता दें कि इनमें से भालू की रायपुर और कांकेर के कोटलभट्टी में इलाज के दौरान मौत हुई. दोनों जानवरों का रेस्क्यू वन विभाग ने किया था.
भालू ने ली थी भाई बहन की जान
आपको बता दें कि कांकेर जिले के लारगांव मरकाटोला में 5 अगस्त को भालू का आतंक देखने को मिला था. भालू ने इस गांव में 3 लोगों पर हमला किया था.इस हमले में भाई बहन की मौत हुई थी.जबकि हमले में एक बहन बुरी तरह से घायल है जिसका इलाज रायपुर में चल रहा है. भालू हमले के दौरान इतना आक्रामक हो चुका था कि भाई बहन की मौत के बाद भी उनके शव से दूर जाने के बजाय उन्हें नोंच रहा था. इसके बाद जब वनविभाग मौके पर पहुंचा और भालू को ट्रैक्यूलाइज किया तो आक्रोशित ग्रामीणों ने बेहोश भालू पर हमला कर दिया. लाठी डंडों से हुए इस हमले में भालू बुरी तरह से जख्मी हो गया. भालू को जख्मी हालत में वन विभाग की टीम अपने साथ लेकर चली गई. लेकिन इलाज के दौरान भालू ने दम तोड़ दिया.
तेंदुआ भी रेस्क्यू के बाद मरा
एक दिन पहले भोजन पानी की तलाश में भटकते हुए एक तेंदुआ कोटलभट्टी पहुंचा था. इस दौरान एक ग्रामीण की बाड़ी में बने कुएं में तेंदुआ दिर गया.सुबह जब लोगों को इसकी खबर लगी तो वन विभाग को इसकी सूचना दी गई. विभाग के पहुंचते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. लेकिन तेंदुआ को कुंए में से शाम को बाहर निकाला जा सका. विभाग ने कोटलभट्टी में ही तेंदुआ का इलाज शुरु किया,लेकिन रात में तेंदुआ ने दम तोड़ दिया.
भालू को रेस्क्यू कर बाद रायपुर जंगल सफारी ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है, जिसकी जांच जारी है. वहीं कुआं में गिरे तेंदुआ की रेस्क्यू के बाद मौत हो गई है, अनुमान लगाया जा रहा है कि अधिक पानी पीने के कारण मौत हुई होगी, जांच की जा रही है- रौनक गोयल,डीएफओ कांकेर
इस तरह दो अलग-अलग इलाके से रेस्क्यू किए गए भालू और तेंदुए की मौत हो गई है. दो जीवों की मौत ने वन विभाग की सुरक्षा उपायों को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर सवाल खड़े किए हैं. क्योंकि एक ओर जहां भालू पर भीड़ ने हमला किया वहीं दूसरी ओर तेंदुआ को कुएं से निकालने में काफी ज्यादा वक्त लगा.ऐसे में चाहिए कि वन्य जीवों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरती जाए.
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