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भाई बहन की जान लेने वाले भालू की मौत, रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने किया था हमला, कुएं में गिरे तेंदुए ने भी इलाज के दौरान तोड़ा दम

कांकेर : कांकेर में रेस्क्यू किए गए भालू और तेंदुआ की इलाज के दौरान मौत हो गई है. आपको बता दें कि इनमें से भालू की रायपुर और कांकेर के कोटलभट्टी में इलाज के दौरान मौत हुई. दोनों जानवरों का रेस्क्यू वन विभाग ने किया था.

भालू ने ली थी भाई बहन की जान

आपको बता दें कि कांकेर जिले के लारगांव मरकाटोला में 5 अगस्त को भालू का आतंक देखने को मिला था. भालू ने इस गांव में 3 लोगों पर हमला किया था.इस हमले में भाई बहन की मौत हुई थी.जबकि हमले में एक बहन बुरी तरह से घायल है जिसका इलाज रायपुर में चल रहा है. भालू हमले के दौरान इतना आक्रामक हो चुका था कि भाई बहन की मौत के बाद भी उनके शव से दूर जाने के बजाय उन्हें नोंच रहा था. इसके बाद जब वनविभाग मौके पर पहुंचा और भालू को ट्रैक्यूलाइज किया तो आक्रोशित ग्रामीणों ने बेहोश भालू पर हमला कर दिया. लाठी डंडों से हुए इस हमले में भालू बुरी तरह से जख्मी हो गया. भालू को जख्मी हालत में वन विभाग की टीम अपने साथ लेकर चली गई. लेकिन इलाज के दौरान भालू ने दम तोड़ दिया.

तेंदुआ भी रेस्क्यू के बाद मरा

एक दिन पहले भोजन पानी की तलाश में भटकते हुए एक तेंदुआ कोटलभट्टी पहुंचा था. इस दौरान एक ग्रामीण की बाड़ी में बने कुएं में तेंदुआ दिर गया.सुबह जब लोगों को इसकी खबर लगी तो वन विभाग को इसकी सूचना दी गई. विभाग के पहुंचते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. लेकिन तेंदुआ को कुंए में से शाम को बाहर निकाला जा सका. विभाग ने कोटलभट्टी में ही तेंदुआ का इलाज शुरु किया,लेकिन रात में तेंदुआ ने दम तोड़ दिया.