VTR में कितने सुरक्षित हैं वन्यजीव? बेजुबान भालू की दर्दनाक हत्या से उठे सवाल

बगहा: बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से एक बड़ी और बेहद गंभीर खबर सामने आई है, जहां वन्यजीव तस्करों ने आयरन ट्रैप लगाकर एक भालू का शिकार कर लिया है. यह वारदात VTR के लौकरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवाकला हरनाटांड इलाके की बताई जा रही है. गुप्त सूचना के आधार पर SSB और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

ट्रैप में फंसाकर भालू की हत्या: दरअसल VTR जंगल के अंदर तस्करों ने पहले आयरन ट्रैप लगाया, जिसमें भालू को फंसा लिया और फिर उसे मार डाला गया. तस्करों ने बेहद बेरहमी से भालू को मौत के घाट उतार दिया था और उसके अंगों की तस्करी की तैयारी में जुटे हुए थे.

भालू के अंगों की तस्करी के थी तैयारी: जानकारी के मुताबिक आरोपी रामनगर से सटे नेपाल सीमा की ओर भालू के अंगों को बेचने की फिराक में थे.बताया जा रहा है कि सीमा सड़क से गिरफ्तार तस्करों की पहचान रामेश्वर काज़ी और चंदन कुमार के रूप में हुई है.

गुप्त सूचना पर कार्रवाई: दोनों आरोपियों के लंबे समय से वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है. यह पूरी कार्रवाई VTR के गोबर्धना रेंज के सैनिक सड़क क्षेत्र में फॉरेस्टर बृजलाल बैठा के नेतृत्व में की गई है, क्योंकि जैसे ही गुप्त सूचना मिली, SSB और वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर दोनों तस्करों को दबोच लिया. मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है.