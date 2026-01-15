ETV Bharat / state

VTR में कितने सुरक्षित हैं वन्यजीव? बेजुबान भालू की दर्दनाक हत्या से उठे सवाल

VTR में एक भालू की हत्या कर दी गई है. SSB और वन विभाग की संयुक्त टीम ने दो तस्करों को दबोचा है. पढ़ें.

VTR Bear Killing
वीटीआर में भालू का शिकार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 15, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बगहा: बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से एक बड़ी और बेहद गंभीर खबर सामने आई है, जहां वन्यजीव तस्करों ने आयरन ट्रैप लगाकर एक भालू का शिकार कर लिया है. यह वारदात VTR के लौकरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवाकला हरनाटांड इलाके की बताई जा रही है. गुप्त सूचना के आधार पर SSB और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

ट्रैप में फंसाकर भालू की हत्या: दरअसल VTR जंगल के अंदर तस्करों ने पहले आयरन ट्रैप लगाया, जिसमें भालू को फंसा लिया और फिर उसे मार डाला गया. तस्करों ने बेहद बेरहमी से भालू को मौत के घाट उतार दिया था और उसके अंगों की तस्करी की तैयारी में जुटे हुए थे.

VTR Bear Killing
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)

भालू के अंगों की तस्करी के थी तैयारी: जानकारी के मुताबिक आरोपी रामनगर से सटे नेपाल सीमा की ओर भालू के अंगों को बेचने की फिराक में थे.बताया जा रहा है कि सीमा सड़क से गिरफ्तार तस्करों की पहचान रामेश्वर काज़ी और चंदन कुमार के रूप में हुई है.

गुप्त सूचना पर कार्रवाई: दोनों आरोपियों के लंबे समय से वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है. यह पूरी कार्रवाई VTR के गोबर्धना रेंज के सैनिक सड़क क्षेत्र में फॉरेस्टर बृजलाल बैठा के नेतृत्व में की गई है, क्योंकि जैसे ही गुप्त सूचना मिली, SSB और वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर दोनों तस्करों को दबोच लिया. मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है.

"वन्यजीवों का शिकार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है."-गोबर्धना बृजलाल, वन अधिकारी

VTR Bear Killing
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)

छापेमारी जारी: बता दें कि फिलहाल वन विभाग की टीम इस गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों और अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर जंगलों में सुरक्षा व्यवस्था और तस्करों की बढ़ती गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लिहाजा वन विभाग प्रशासन ने वन तस्करों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं.

ये भी पढ़ें

VTR के जंगल में अचानक सामने आ गया बाघ...बंध गई सबकी घिघ्घी..देखें फिर क्या हुआ.?

बाघ के हमले में 13 साल की बच्ची की मौत, दहशत में लोग

बिहार में मिला 'हैरी पॉटर' वाला सांप, एक बूंद विष से सेकेंड में हो जाएगी मौत!

TAGGED:

BEAR TRAP SMUGGLING
भालू का शिकार
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व
BEAR HUNTING IN VTR
VTR BEAR KILLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.