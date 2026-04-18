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कालाढूंगी में भालू का शव मिलने से मचा हड़कंप, पेड़ से गिरने की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

कालाढूंगी में मिला भालू का शव ( Photo-ETV Bharat )