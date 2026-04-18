कालाढूंगी में भालू का शव मिलने से मचा हड़कंप, पेड़ से गिरने की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी वन रेंज में एक भालू मृत अवस्था में मिलने से वन महकमे में हड़कंप मच गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 18, 2026 at 10:38 AM IST
रामनगर: रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी वन रेंज से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां जंगल के भीतर एक भालू का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम में हलचल तेज हो गई और अधिकारी तुरंत मौके के लिए रवाना हो गए. वन विभाग भालू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही भालू की मौत के कारणों का पता चल पाएगा.
बताया जा रहा है कि कालाढूंगी रेंज के एक वन बीट क्षेत्र में, नदी के पास भालू का शव पड़ा हुआ मिला. सबसे पहले इस शव को सफारी जोन से गुजर रही एक गाड़ी में तैनात गार्ड ने देखा और इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और वन्यजीव प्रेमी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. वन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए भालू के शव को अपने कब्जे में लिया और रेस्क्यू वाहन की मदद से कालाढूंगी वन विश्राम गृह लाया गया. यहां पर चिकित्सकों की एक विशेषज्ञ टीम ने विधिवत पंचनामा भरते हुए शव का पोस्टमार्टम किया.
पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल से आए विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु पंक्ति और राहुल सती ने पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया. जानकारी देते हुए रामनगर की एसडीओ कामिनी आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि स्लाथ बीयर है, भालू की मृत्यु संभवतः पेड़ से गिरने के कारण हुई है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मौत के असली कारणों का पता विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा.
अधिकारियों के अनुसार मृत भालू की लंबाई करीब 176 सेंटीमीटर और उम्र लगभग 10 वर्ष आंकी गई है. राहत की बात यह रही कि भालू के शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं, जिससे किसी शिकार या अवैध गतिविधि की आशंका फिलहाल नहीं जताई जा रही है.इस दौरान वन विभाग के उप रेंजर वीरेंद्र बिष्ट सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई को गंभीरता से अंजाम दिया. फिलहाल वन विभाग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही भालू की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.
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