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भालू की फुर्ती देख गांव वाले हुए हक्के-बक्के, पलक झपकते ही जंगल में हो गया गायब

गांव वालों ने जब कुएं से किसी जानवर के शोर मचाने की आवाज सुनी तो वो मौके पर पहुंचे. कुएं में जब लोगों ने झांककर देखा तो पाया कि एक भालू कुएं में गिरा है. कुएं में पानी कम होने की वजह से भालू को न तो चोट आई न ही वो पानी में डूबा. गांव वालों ने कुएं में गिरे भालू की सूचना वन विभाग को दी. जिसके बाद मौके पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची.

कांकेर: छत्तीसगढ़ के मरवाही और कांकेर के जंगल में बड़ी संख्या में भालू रहते हैं. फलों के पेड़ और शहद की भारी मात्रा में उपलब्धता के चलते भालुओं का यह सुरक्षित ठिकाना माना जाता है. लेकिन जिस तेजी से फलों के पेड़ कम हो रहे हैं और शहद के छत्ते घटने लगे हैं, उससे भालू अब खाने पीने की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं. कई बार इनका सामाना इंसानों से भी हो जाता है. बीते दिनों ही भालू ने भाई - बहन को मार डाला था. वन विभाग की टीम लगातार लोगों को सचेत करते रहती है कि वो जंगली जीवों को छेड़े नहीं और खतरा होने पर वन विभाग को तत्काल सूचना दें. रविवार को नरहपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम कुसुमपानी में जंगल से भटककर गांव के करीब पहुंचा भालू का बच्चा कुएं में जा गिरा.

रेस्क्यू कर वन विभाग ने निकाला बाहर

वन विभाग को स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में एक नर और मादा भालू भी काफी दिनों से देखा जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि कुएं में गिरा भालू उसका ही बच्चा है. वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद भालू को जाल की मदद से बाहर निकाला और उसे आजाद कर दिया. जाल से छूटते ही भालू गोली की रफ्तार में जंगल की ओर भाग निकला. वन विभाग ने बताया कि भालू पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहा था और सुरक्षित अपने ठिकाने की ओर चला गया. ग्रामीणों ने भी भालू के रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने पर खुशी जताई. स्थानीय लोगों ने बताया कि अक्सर भालू जंगल से निकलकर गांव के करीब पहुंच जाता है.

कुसुमपानी गांव में कुएं में भालू के शावक गिरने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम तुरंत गांव पहुंची और रेस्क्यू कर कुएं से बाहर निकाला गया. लोगों को वन्य जीव व भालुओं से सतर्क रहने की ग्रामीणों से अपील की गई है. क्षेत्र में बढ़ती भालुओं की सक्रियता से ग्रामीण चिंतित हैं, जिसके लिए हम लगातार काम काम कर रहे हैं ताकि भालुओं का खतरा कम किया जा सके: एसआर नेताम, रेंजर, नरहपुर वन परिक्षेत्र

ग्रामीण इलाकों के पास पहुंच रहे भालू

इधर, कुसुमपानी और आसपास के जंगल क्षेत्रों में लगातार भालुओं की मौजूदगी से ग्रामीणों में चिंता बढ़ रही है. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में भालुओं की आवाजाही पहले की तुलना में अधिक दिखाई दे रही है. जंगल से लगे इलाकों में भालुओं की सक्रियता को देखते हुए लोगों में सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है वन विभाग ने ग्रामीणों से जंगल की ओर अकेले नहीं जाने, सतर्क रहने और वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है.

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