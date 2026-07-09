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मनेंद्रगढ़ में कुएं में गिरा भालू, वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

वन विभाग के अनुसार, बिहारपुर वन परिक्षेत्र की सोनहरी बीट में स्थित एक खुले कुएं में पानी की तलाश में पहुंची मादा भालू अचानक फिसलकर गिर गई. सुबह जब आसपास के ग्रामीणों ने कुएं से आवाजें सुनीं तो उन्होंने अंदर झांककर देखा. कुएं में भालू को फंसा देखकर ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम बिना देर किए घटनास्थल पहुंची.

एमसीबी: गर्मी के चलते प्यास से बेचैन मादा भालू कुएं में गिर गई. घटना मनेंद्रगढ़ वनमंडल अंतर्गत बिहारपुर वन परिक्षेत्र की सोनहरी बीट की है. वन विभाग ने बताया कि मादा भालू जिस कुएं में गिरी उस कुएं में मुंडेर नहीं था. जंगल से लगे इलाके में हुई इस घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला तत्काल मौके पर पहुंचा और योजनाबद्ध तरीके से रेस्क्यू अभियान शुरू किया. कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने मादा भालू को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया. बाहर निकलते ही भालू सीधे जंगल की ओर चली गई, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया शुरू

सबसे पहले रेस्क्यू स्थल के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया गया, ताकि उत्सुकतावश मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और रेस्क्यू अभियान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो. इसके बाद अधिकारियों ने स्थिति का निरीक्षण कर विशेषज्ञों की निगरानी में जेसीबी मशीन की सहायता से कुएं के भीतर मिट्टी का ढलान (रैंप) तैयार कराया, जिससे भालू स्वयं बाहर निकल सके.



कुछ समय तक शांत रहने के बाद मादा भालू ने धीरे-धीरे रैंप की ओर बढ़ना शुरू किया और सावधानीपूर्वक चढ़ते हुए सुरक्षित कुएं से बाहर निकल आई. बाहर निकलने के बाद उसने किसी प्रकार का आक्रामक व्यवहार नहीं किया और सीधे जंगल की ओर चली गई. इस दौरान वन विभाग की टीम पूरी तरह सतर्क रही, जिससे न तो भालू को कोई चोट पहुंची और न ही किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ.

मौके पर जमा हो गए ग्रामीण

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए थे. वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और रेस्क्यू कार्य में सहयोग करने की अपील की. ग्रामीणों ने भी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए विभाग का पूरा सहयोग किया, जिसके चलते अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.





वन्य जीवों की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पूरी सावधानी तथा रणनीति के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया. टीम की त्वरित कार्रवाई और समन्वित प्रयासों के कारण मादा भालू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. उन्होंने बताया कि भालू पूरी तरह स्वस्थ है और उसे उसके प्राकृतिक आवास की ओर जाने दिया गया: चन्द्र कुमार अग्रवाल, मनेंद्रगढ़ वनमंडल के डीएफओ



डीएफओ की अपील

डीएफओ ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी वन्य जीव के संकट में होने की सूचना मिले तो स्वयं बचाव का प्रयास न करें, बल्कि तत्काल वन विभाग को सूचित करें. प्रशिक्षित टीम द्वारा वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जाना ही वन्य जीव और लोगों, दोनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है.

उन्होंने जंगल से लगे क्षेत्रों में मौजूद खुले कुओं को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि ऐसे कुओं को सुरक्षित ढंग से ढंकने या उनके चारों ओर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में वन्य जीव इस प्रकार की दुर्घटनाओं का शिकार न हो.

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