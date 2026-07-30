कटहल खाने के चक्कर में कुएं में गिरा भालू, मौके पर पहुंची कटघोरा वनमंडल की टीम
वन विभाग ने भालू को बाहर निकालने के लिए रैंप बनाया और कुएं में सीढ़ी लगाई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 30, 2026 at 7:21 PM IST
कोरबा: लगातार सिमटते जंगल और जंगलों में फल फूलों की कमी के चलते, अक्सर जंगली जानवर भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ कटघोरा वन मंडल के केंदई वन परिक्षेत्र के ग्राम छिंदिया में. यहां कटहल खाने के चक्कर में भालू गहरे कुएं में जा गिरा. स्थानीय लोगों और वनकर्मियों की मदद से भालू को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला गया.
गहरे कुएं में गिरा भालू
स्थानीय लोगों के अनुसार, ग्राम छिंदिया में एक खुला हुआ कुआं मौजूद है. जिसकी गहराई लगभग 25 फीट के करीब है. कुएं के पास ही कटहल का पेड़ लगा है. घटना वाले दिन भालू जंगल से निकलकर ग्राम छिंदिया के इस कुएं के पास पहुंचा. जैसे ही भालू ने कटहल तोड़कर खाने की कोशिश शुरू की वैसे ही बिना मुंडेर वाले कुएं में वो जा गिरा. भालू की गिरने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी बड़ी संख्या में गांव वाले मौके पर पहुंच गए. आनन फानन में भालू के कुएं में गिरने की खबर वन विभाग को दी गई.
रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सीढ़ी का किया गया इंतजाम
घटना की सूचना मिलते ही केंदई वन परिक्षेत्र की वन विभाग की टीम तुरंत आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंच गई. कुआं लगभग 25 फीट गहरा था, उसमें पानी नहीं था. ऊपर से नीचे झांकने वाले लोगों की भीड़ देखकर भालू डरा हुआ था, ऐसे में भालू को सीधे फंदे या पिंजरे के जरिए निकालना बेहद खतरनाक था.
केंदई में भालू एक सूखे कुआं में गिर गया था, जिसे सीढ़ियों के जरिए बाहर निकालने की रणनीति बनाई गई. भालू संभवतः कटहल खाने के लिए यहां आया था और वह एक सूखे कुएं में गिर गया था. भीड़ को आसपास से हटाया गया और शांत माहौल देखने के बाद भालू खुद ही सीढ़ियों से चढ़कर कुएं से बाहर निकाला और अपने प्राकृतिक आवास में लौट गया है: कुमार निशांत, डीएफओ
झपकी लेने के बाद बांस की सीढ़ी से बाहर आया भालू
स्थिति की नजाकत को भांपते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने सबसे पहले मौके पर एक जेसीबी मशीन बुलाई. जेसीबी की मदद से कुएं के ठीक बगल की मिट्टी को काटकर एक ढलाननुमा रैंप तैयार किया गया ताकि भालू खुद चढ़कर ऊपर आ सके. इसके साथ ही, कुएं के भीतर एक मजबूत बांस की सीढ़ी उतारी गई ताकि भालू को पकड़ने या बेहोश करने (ट्रैकुलाइज करने) के जोखिम भरे विकल्प से बचा जा सके और वह खुद प्राकृतिक तरीके से बाहर आ सके. कुएं के आस-पास से जैसे ही लोगों की भीड़ हटी, कुआं के अंदर कुछ देर झपकी लेने के बाद भालू सीढ़ी के जरिये बाहर निकलकर जंगल की ओर लौट गया.
इस पूरी घटना के बीच सबसे सकारात्मक पहलू यह रहा कि समय रहते सही रणनीति अपनाने के कारण भालू को खरोंच तक नहीं आई और वह पूरी तरह सुरक्षित अपने प्राकृतिक आवास में लौट गया है.
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