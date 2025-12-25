ETV Bharat / state

धमतरी के शिव मंदिर में खाने की तलाश में घुसा भालू

धमतरी: लगातार कट रहे जंगलों की वजह से जंगली जीवों का आशियान तेजी से घटता जा रहा है. जंगल के कटने से जंगली जीवों को भोजन पानी की भी दिक्कत हो रही है. कई बार तो जंगली जीव खाने और पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों का भी रुख करने लगे हैं. ऐसा ही एक घटना धमतरी के सिहावा नगरी इलाके में भी सामने आई है. यहां एक भालू रात के अंधेरे में खाने की तलाश करता हुए पहुंच गया. भालू काफी देर तक मंदिर प्रांगन में खाने की तलाश करता रहा. लेकिन जब उसे कुछ भी खाने को वहां नहीं मिला, तब वो निराश होकर लौट गया. भालू के मंदिर में आने और जाने का वीडियो अब तेजी से लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग भालू के मंदिर में आने की घटना को धार्मिक रुप से जोड़कर देख रहे हैं.

खाने की तलाश में मंदिर पहुंचा भालू

भालू के मंदिर में आने का वीडियो जो भी देख रहा है वो हैरत में पड़ जा रहा है. वीडियो में ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे भालू मंदिर के भीतर प्रवेश करता है. मंदिर के पास लगे रेलिंग पर चढ़कर वो खाने की तलाश करता है. वहां एक डब्बे में पूजा का सामान रखा होता है, जिसे भालू खोलने की कोशिश भी करता है. लेकिन जब डब्बा नहीं खुलता है तो भालू उसे जमीन पर गिरा देता है. काफी देर तक भालू मंदिर के प्रांगन में खाने की तलाश करता रहता है. जब उसे खाने को कुछ नहीं मिलता तो वहां से दीवार फांदकर निकल जाता है. जिस मंदिर में भालू ने प्रवेश किया वो इलाका रिहायशी इलाके में आता है. बड़ी संख्या में लोग मंदिर के आस पास रहते हैं. गनीमत रही कि भालू रात के वक्त मंदिर में घुसा. अगर दिन का वक्त होता तो लोगों की जान को खतरा भी हो सकता था.