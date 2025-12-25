ETV Bharat / state

धमतरी के शिव मंदिर में खाने की तलाश में घुसा भालू

भालू काफी देर तक मंदिर में खाने की तलाश करता रहा. जब उसे खाने को कुछ नहीं मिला तो वो वहां से चला गया.

Bear entered Shiva temple
खाने की तलाश में घुसा भालू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 25, 2025 at 3:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: लगातार कट रहे जंगलों की वजह से जंगली जीवों का आशियान तेजी से घटता जा रहा है. जंगल के कटने से जंगली जीवों को भोजन पानी की भी दिक्कत हो रही है. कई बार तो जंगली जीव खाने और पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों का भी रुख करने लगे हैं. ऐसा ही एक घटना धमतरी के सिहावा नगरी इलाके में भी सामने आई है. यहां एक भालू रात के अंधेरे में खाने की तलाश करता हुए पहुंच गया. भालू काफी देर तक मंदिर प्रांगन में खाने की तलाश करता रहा. लेकिन जब उसे कुछ भी खाने को वहां नहीं मिला, तब वो निराश होकर लौट गया. भालू के मंदिर में आने और जाने का वीडियो अब तेजी से लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग भालू के मंदिर में आने की घटना को धार्मिक रुप से जोड़कर देख रहे हैं.

खाने की तलाश में मंदिर पहुंचा भालू

भालू के मंदिर में आने का वीडियो जो भी देख रहा है वो हैरत में पड़ जा रहा है. वीडियो में ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे भालू मंदिर के भीतर प्रवेश करता है. मंदिर के पास लगे रेलिंग पर चढ़कर वो खाने की तलाश करता है. वहां एक डब्बे में पूजा का सामान रखा होता है, जिसे भालू खोलने की कोशिश भी करता है. लेकिन जब डब्बा नहीं खुलता है तो भालू उसे जमीन पर गिरा देता है. काफी देर तक भालू मंदिर के प्रांगन में खाने की तलाश करता रहता है. जब उसे खाने को कुछ नहीं मिलता तो वहां से दीवार फांदकर निकल जाता है. जिस मंदिर में भालू ने प्रवेश किया वो इलाका रिहायशी इलाके में आता है. बड़ी संख्या में लोग मंदिर के आस पास रहते हैं. गनीमत रही कि भालू रात के वक्त मंदिर में घुसा. अगर दिन का वक्त होता तो लोगों की जान को खतरा भी हो सकता था.

खाने की तलाश में घुसा भालू (ETV Bharat)

शासकीय जेडी कालोनी में बना है शिव मंदिर

दरअसल, पूरा मामला धमतरी जिले के सिहावा-नगरी वनांचल क्षेत्र के देवपुर स्थित शासकीय जेडी कालोनी का है. स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां कालोनीवासियों ने चार से पांच माह पूर्व आपसी सहयोग से शिवमंदिर बनवाया है. जहां गुरुवार तड़के करीब साढ़े 4 बजे एक भालू पहुंच गया. कई लोग अब इस बात से भी परेशान हैं कि कहीं भालू फिर खाने की तलाश में यहां नहीं चला आए.

तेंदुए और भालू कई बार इलाके में कर चुके हैं चहलकदमी

इस इलाके में भालू के आने का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कुछ दिन पूर्व यहां भालू और उससे पहले तेंदूए की मौजूदगी देखी गई थी. जिसे लेकर लोगों में दहशत भी देखा जा रहा है. बता दे कि शासकीय जेडी कालोनी पहाड़ी के ठीक नीचे देवपुर में स्थित है. पहाड़ी वाले क्षेत्र को तेंदुआ, भालू जैसे वन्यप्रणियों के रहवास के लिए अनुकूल माना जाता है. वहीं वन विभाग की मानें तो टीम तेंदुआ और भालू प्रभावित वाले क्षेत्रों में लगातार गश्त कर लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रही है.

बीजापुर में शिक्षादूत पर भालू का हमला, गंभीर जख्मी, नेशनल पार्क एरिया की घटना

मरवाही में शहद खाने के राइस मिल में घुसा भालू, मधुमक्खियों के छत्ते देख टीन शेड में चढ़ा

दल्लीराजहरा में भालू की दहशत, शाम होते ही लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ कम

TAGGED:

DHAMTARI
SIHAWA NAGARI
DEVPUR
GOVERNMENT JD COLONY
BEAR ENTERED SHIVA TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.