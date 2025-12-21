ETV Bharat / state

मरवाही में शहद खाने के राइस मिल में घुसा भालू, मधुमक्खियों के छत्ते देख टीन शेड में चढ़ा

टीन शेड में लगे हैं कई छत्ते: राइस मिल परिसर में बने टीन शेड पर बड़ी संख्या में मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए थे. जिनकी ओर आकर्षित होकर भालू रात के समय शेड पर चढ़ गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भालू शहद खाने में इतना मशगूल हो गया कि उसे रात गुजरने और सुबह होने का भी आभास नहीं हुआ.

GPM: जिले के मरवाही वन मंडल क्षेत्र में वन्यजीवों की आवाजाही एक बार फिर सामने आई है. लरकेनी–धनपुर मुख्य मार्ग पर स्थित श्री साईं फूड प्रोडक्ट राइस मिल में देर रात एक भालू घुस आया. भालू मधुमक्खियों का शहद खाने के लिए परिसर में घुसा.

सुबह कर्मचारियों ने देखा भालू: सुबह जब राइस मिल खुली तो चौकीदार और कर्मचारियों ने 25 फीट ऊंचे टीन शेड के ऊपर भालू को बैठे देखा. भालू को देखते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और कामकाज तत्काल रोक दिया गया. मामले की जानकारी तुरंत वन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा.

कर्मचारियों के अंदर प्रवेश पर रोक: लोगों की गतिविधि बढ़ने पर भालू सहम गया और शेड के ऊपर ही दुबककर बैठ गया है. किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए राइस मिल प्रबंधन ने कर्मचारियों के अंदर प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी. सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए आसपास के क्षेत्र में भी लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई.

रेस्क्यू की तैयारी: वन विभाग द्वारा भालू को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालकर जंगल की ओर भेजने की कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार भालू को नुकसान पहुंचाए बिना रेस्क्यू किया जाएगा. मरवाही वन मंडल क्षेत्र में भालुओं की संख्या काफी अधिक है. भोजन और पानी की तलाश में भालू अक्सर जंगल से सटे गांवों, खेतों और औद्योगिक परिसरों में पहुंच जाते हैं.

ऐसी घटना से ग्रामीणों और श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी वन्यजीव की सूचना तुरंत विभाग को देने की अपील की है.