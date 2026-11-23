उमरिया में ट्रेन की चपेट में आकर गई भालू की जान, घुनघुटी के जंगल में हुआ हादसा
उमरिया के घुनघुटी वन परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित फॉरेस्ट नंबर 307 में हुआ हादसा. हादसे को लेकर जानकारी जुटा जा रही वन विभाग की टीम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 5:39 PM IST
उमरिया: घुनघुटी का जंगल इन दिनों लगातार चर्चाओं में है. एक तरफ कोयला खदान आवंटन को लेकर जंगल में पेड़ों की कटाई के बीच विरोध के स्वर उठ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इसी वन क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर चिंताजनक घटनाएं सामने आ रही हैं. घुनघुटी वन परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित फॉरेस्ट नंबर 307 में ट्रेन की टक्कर से एक भालू की मौत हो गई. इस घटना ने जंगल और वन्यजीवों के भविष्य को लेकर चल रही बहस को और गंभीर बना दिया है.
हादसा कैसे और किस समय हुआ, इसकी जानकारी जुटा जा रही वन विभाग की टीम
घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग का अमला सक्रिय हुआ और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. वन विभाग यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि भालू किस ट्रेन की चपेट में आया, हादसा किस समय हुआ और संबंधित ट्रेन कौन सी थी इसकी जानकारी जुटा जा रही है.
इस संबंध में पाली एसडीओ दिगेंद्र पटेल सिंह ने बताया "भालू की मौत ट्रेन की टक्कर लगने से हुई है. वन विभाग द्वारा घटना की जांच की जा रही है, साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस ट्रेन की टक्कर से भालू की मौत हुई है."
घुनघुटी का जंगल वन संपदा के साथ-साथ उनके वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास
घुनघुटी का जंगल वन संपदा के साथ-साथ उनके वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास भी है. यहां वन्यजीवों की मौजूदगी और आवाजाही बनी रहती है. ऐसे में कोयला खदान आवंटन को लेकर पेड़ की कटाई ने पहले ही पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा रखी है. अब ट्रेन की ठोकर से भालू की मौत ने वन्य जीवों की सुरक्षा को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है.
स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे है कि यदि जंगल में खनन गतिविधियों का विस्तार होता है और प्राकृतिक आवास प्रभावित होते हैं तो वन्य जीवों के सामने चुनौतियां और बढ़ सकती हैं. हालांकि भालू की मौत का कोयला खदान आवंटन से कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है. लेकिन एक ही क्षेत्र में जंगल संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा में है.