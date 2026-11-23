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उमरिया में ट्रेन की चपेट में आकर गई भालू की जान, घुनघुटी के जंगल में हुआ हादसा

ट्रेन की चपेट में आकर भालू की मौत ( Getty image )

उमरिया: घुनघुटी का जंगल इन दिनों लगातार चर्चाओं में है. एक तरफ कोयला खदान आवंटन को लेकर जंगल में पेड़ों की कटाई के बीच विरोध के स्वर उठ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इसी वन क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर चिंताजनक घटनाएं सामने आ रही हैं. घुनघुटी वन परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित फॉरेस्ट नंबर 307 में ट्रेन की टक्कर से एक भालू की मौत हो गई. इस घटना ने जंगल और वन्यजीवों के भविष्य को लेकर चल रही बहस को और गंभीर बना दिया है.

हादसा कैसे और किस समय हुआ, इसकी जानकारी जुटा जा रही वन विभाग की टीम