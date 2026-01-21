ETV Bharat / state

बस्तर एनएच 30 में रफ्तार का कहर, भालू की दर्दनाक मौत

यह हादसा जगदलपुर से रायपुर को जोड़ने वाली हाइवे में मौजूद मेटावाड़ा गांव में हुई है. हादसे के बाद पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है. जरूरी कार्रवाई की जा रही है.

जगदलपुर : घने जंगल और जंगली जानवर से भरपूर बस्तर में नेशनल हाइवे 30 मौजूद है. इस नेशनल हाइवे में जगह जगह जंगली जानवरों के होने और रास्ता पार करने के साइन बोर्ड लगाए गए है जिसमें राहगीरों से अपील की गई है कि गाड़ी धीरे चलाएं. लेकिन इसके बावजूद रफ्तार का कहर जारी है. बुधवार सुबह नेशनल हाइवे में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक भालू की जान ले ली, जो सड़क पार कर रहा था.

वन विभाग के SDO देवलाल दुग्गा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH-30 पर पुराने टोल प्लाजा के पास मेटावाड़ा क्षेत्र में एक सड़क हादसे में भालू की मौत हो गई. तेज रफ्तार की अज्ञात मारुति वाहन ने भालू को जोरदार टक्कर मारी है. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर वाहन के कई टूटे हुए हिस्से मिले हैं. जिससे टक्कर की पुष्टि हुई है.

वन विभाग कर रहा मामले की जांच

SDO ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपी वाहन की पहचान की जा सके. वन विभाग के अनुसार भालू के शव का पोस्टमॉर्टम कर आवश्यक औपचारिकताओं के बाद शवदाह किया जाएगा.

बता दें कि लगातार मेटावाड़ा गांव के पास मौजूद आसना के जंगल में लगातार भालू के मौजूदगी के चिन्ह नजर आ रहे थे. कई बार रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरे में भालू की तस्वीर ली थी और बताया था कि कई दिनों से इस क्षेत्र में विशाल भालू की मौजूदगी है. SDO ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद भालू की उम्र और वजन की जानकारी मिल पाएगी. आसना क्षेत्र में दिखे जाने वाले भालू की भी पहचान की जाएगी. यह भालू किस क्षेत्र से पहुंचा था इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है.