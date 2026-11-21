भटवाड़ी में भालू का आतंक! घास काटने गई महिला पर हमला, हेली से एम्स रेफर
Bear attack in Bhatwari: जनपद में लगातार बढ़ रही भालू के हमलों की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 21, 2026 at 7:42 PM IST
उत्तरकाशी: जनपद में भालू के हमलों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. शनिवार को भटवाड़ी तहसील के खराड़ी क्षेत्र में घास काटने गई 52 वर्षीय महिला पर भालू ने अचानक हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजनों और वन विभाग की टीम ने उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए हेली एंबुलेंस की व्यवस्था कर महिला को एम्स ऋषिकेश भेजा.
जानकारी के अनुसार, भटवाड़ी तहसील के उत्तरों गांव निवासी शकुंतला देवी (52) पत्नी राजबीर सिंह मखलोगा शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे खराड़ी नामे तोक में घास काटने गई थी. इसी दौरान अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.
घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. महिला को तत्काल जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी पहुंचाया. चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उसे बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया. महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों ने जिला प्रशासन से हेली एंबुलेंस उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. इस पर जिला प्रशासन ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर हेली एंबुलेंस की व्यवस्था की. शनिवार शाम करीब 4:15 बजे जोशियाड़ा हेलीपैड से घायल महिला को एम्स ऋषिकेश के लिए रवाना किया गया.
वहीं, जनपद में लगातार बढ़ रही भालू के हमलों की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है. खासकर जंगलों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों और घास-लकड़ी लेने जंगल जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है.
बाड़ाहाट रेंज अधिकारी मुकेश रतूड़ी ने बताया घायल महिला को वन विभाग की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा. साथ ही क्षेत्र में भालू की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन कर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है.
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