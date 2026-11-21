ETV Bharat / state

भटवाड़ी में भालू का आतंक! घास काटने गई महिला पर हमला, हेली से एम्स रेफर

जानकारी के अनुसार, भटवाड़ी तहसील के उत्तरों गांव निवासी शकुंतला देवी (52) पत्नी राजबीर सिंह मखलोगा शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे खराड़ी नामे तोक में घास काटने गई थी. इसी दौरान अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. महिला को तत्काल जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी पहुंचाया. चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उसे बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया. महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों ने जिला प्रशासन से हेली एंबुलेंस उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. इस पर जिला प्रशासन ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर हेली एंबुलेंस की व्यवस्था की. शनिवार शाम करीब 4:15 बजे जोशियाड़ा हेलीपैड से घायल महिला को एम्स ऋषिकेश के लिए रवाना किया गया.

वहीं, जनपद में लगातार बढ़ रही भालू के हमलों की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है. खासकर जंगलों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों और घास-लकड़ी लेने जंगल जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है.