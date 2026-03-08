सायरा में भालू का किसान पर हमला, तीन दिन में दूसरी वारदात
तीन भालुओं ने किसान के सिर, चेहरे और पैरों पर बुरी तरह से काट लिया. किसान पेमाराम गंभीर रूप से घायल हो गए.
Published : March 8, 2026 at 1:57 PM IST
उदयपुर: जिले के सायरा थाना क्षेत्र में जंगली भालुओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है. रविवार को भालू ने एक किसान पर हमला कर दिया. किसान गंभीर रूप से घायल हो गया. बीते तीन दिन में भालू के हमले की यह दूसरी घटना है. इससे आसपास के गांवों में भय और दहशत है.
वन विभाग के अधिकारी भरत मेघवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की. उन्होंने लोगों को फिलहाल जंगल या खेतों में अकेले नहीं जाने की सलाह दी. करदा क्षेत्र के नोतल की भागल निवासी पेमाराम गमेती रविवार सुबह आठ बजे फसल की रखवाली के खेत जा रहे थे कि अचानक झाड़ियों से जंगली भालू निकला और पेमाराम पर हमला कर दिया. तीन भालुओं ने उनके सिर, चेहरे और पैरों पर बुरी तरह से काट लिया. पेमाराम गंभीर रूप से घायल हो गए. पेमाराम की चीख सुनकर पास मौजूद भेरूलाल सुथार मौके पर पहुंचे और शोर मचाकर भालुओं को भगाने की कोशिश की. इस बीच आसपास के ग्रामीण भी आ गए. लोगों के शोर मचाने पर तीनों भालू जंगल में भाग गए.
हमले में घायल पेमाराम को तुरंत गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया. उनकी गंभीर स्थिति को देखते चिकित्सकों ने उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही सायरा थाना पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. शुक्रवार रात रोयड़ा में भी भालुओं के झुंड ने प्रेमसिंह राजपूत पर हमला कर दिया था. यह क्षेत्र कुंभलगढ़ अभयारण्य के नजदीक होने के कारण जंगली जानवरों की आवाजाही अधिक रहती है.लगातार हो रही घटनाओं के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से ठोस कार्रवाई की मांग की.
