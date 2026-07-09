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दोस्त को बचाने के लिए खतरनाक जंगली भालू से भिड़ गया युवक, अब सदर अस्पताल में हो रहा है इलाज

लातेहार के जंगल में पुटू बिनने गए दो लड़कों पर भालू ने हमला कर दिया. जिसमें एक लड़का घायल हो गया.

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जंगली भालू के हमले में घायल युवक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 9, 2026 at 2:55 PM IST

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लातेहारः जिले के महुआडांड़ थाना क्षेत्र में जंगली भालू के हमले से दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. महत्वपूर्ण बात यह है कि भालू ने सबसे पहले युवक कमलेश नगेसिया पर हमला कर दिया. इस हालत में कमलेश का दोस्त प्रमोद केरकेटा वहां से अपनी जान बचाकर भागने के बदले अपनी जान जोखिम में डालकर दोस्त को बचाने के लिए भालू से भिड़ गया. इस क्रम में भले ही प्रमोद भी अपने दोस्त के साथ गंभीर रूप से घायल हो गया, परंतु वह अपने दोस्त की जान बचाने में कामयाब रहा.

भालू कमलेश को खींचकर झाड़ियों में ले गया

दरअसल बरसात के सीजन में जंगलों में पुटू और खुखड़ी उग आते हैं. बताया जाता है कि महुआडांड़ प्रखंड के जरहाटोली के रहने वाले पांच लोग गांव से थोड़ी दूर स्थित जंगल में पुटू चुनने गए थे. इनमें दोनों युवक प्रमोद और कमलेश अपने साथियों से थोड़ी देर के लिए अलग हो गए थे. इसी बीच अचानक झाड़ियां में से एक खतरनाक भालू निकला और कमलेश पर हमला कर दिया. भालू इतना आक्रमक था कि वह कमलेश को खींचकर झाड़ियों में ले गया. अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर प्रमोद ने पूरी हिम्मत दिखाई और भालू के पीछे दौड़ गया और भालू से भिड़ गया. इस दौरान प्रमोद जोर-जोर से हल्ला भी करने लगा और हाथ में लिए हुए डंडे से भालू पर प्रहार भी करने लगा. भालू ने कमलेश को छोड़ दिया और प्रमोद पर हमला कर दिया. प्रमोद पुरी दिलेरी के साथ भालू का सामना करता रहा और मदद के लिए जोर-जोर से आवाज लगाता रहा. प्रमोद की दिलेरी के सामने भालू टिक नहीं पाया और दोनों युवकों को छोड़कर घने जंगल की ओर भाग गया.

जानकारी देते घायल प्रमोद के पिता (Etv Bharat)

शोर सुनकर अन्य लोग वहां पहुंचे

इधर शोर सुनकर युवकों के साथ जंगल में गए अन्य लोग भी वहां हल्ला मचाते हुए पहुंचे. वहां दोनों युवकों को घायल देखकर ग्रामीण उनको गांव लए आए और फिर बाद में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया.

सूचना मिलने के बाद पहुंची वन विभाग की टीम

इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम अस्पताल पहुंची और घायल युवक के परिजनों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की. फॉरेस्टर गुरदयाल सिंह ने बताया कि भालू के हमले से दोनों युवक घायल हुए हैं. जिन्हें इलाज के लिए प्रावधान के तहत सहायता राशि दी गई. इधर घायल युवक के पिता जिरकु केरकेटा ने बताया कि 5 लोग जंगल में पुटू लाने गए थे.

दोनों युवकों का इलाज चल रहा है

प्रमोद और कमलेश उनसे थोड़ी दूर चले गए थे और इसी दौरान भालू ने हमला कर दिया. उनका बेटा प्रमोद अपने दोस्त कमलेश को बचाने गया और वह भी घायल हो गया. उन्होंने बताया कि यदि प्रमोद ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद कमलेश के साथ कोई बड़ी अनहोनी भी हो जाती. बाद में शोर सुनकर जब वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो भालू वहां से भाग गया था. दोनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है.

घने जंगलों में जाने से बचे ग्रामीणः रेंजर उमेश दुबे

इधर इस संबंध में रेंजर उमेश दुबे ने बताया कि बरसात के दिनों में जंगली जानवरों का प्रजनन काल होता है. इस दौरान जानवर ज्यादा आक्रामक होते हैं. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि किसी भी सूरत में अकेले घने जंगलों में ना जाएं. उन्होंने कहा कि सुबह और शाम जंगली जानवरों के हमले का खतरा सबसे अधिक होता है. इस दौरान घने जंगलों में जाना खतरनाक साबित हो सकता है.

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