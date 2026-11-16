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उत्तरकाशी में भालू की धमक: जखोल और ठांडी गांव में दो लोगों पर किया हमला, खौफजदा लोग

भालू के हमले में महिला गंभीर घायल ( Photo-ETV Bharat )

उत्तरकाशी: जनपद में भालू के हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार को जिले के दो अलग-अलग विकासखंडों में भालू ने एक युवक और एक महिला पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. मोरी के जखोल गांव में बगीचे की ओर जा रहे युवक पर भालू ने हमला किया, जबकि डुण्डा के ठांडी गांव में छानी से घर लौट रही महिला को भालू ने अपना निशाना बनाया. महिला की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद देहरादून रेफर कर दिया. एक ही दिन में हुई दो घटनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है.

रविवार सुबह सुपिन रेंज मोरी के अंतर्गत जखोल गांव निवासी अभिषेक पुत्र सुबीलाल अपने बगीचे की ओर जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया. युवक की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह उसे भालू के चंगुल से बचाया. इसके बाद ग्रामीण घायल अभिषेक को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) मोरी ले गए, जहां उनका उपचार चल रहा है. वहीं, दूसरी घटना देर शाम विकासखंड डुण्डा के ठांडी गांव में हुई. यहां मकनी देवी अपनी छानी से घर लौट रही थीं.