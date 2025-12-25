रुद्रप्रयाग में भालू ने फिर बढ़ाई दहशत, ओंकारेश्वर मंदिर के पास महिला पर किया हमला, गंभीर घायल
रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ के पास भालू ने महिला पर हमला किया. महिला की हालत गंभीर बनी हुई है.
Published : December 25, 2025 at 10:11 PM IST
रुद्रप्रयाग: पंच केदार गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के पास गुरुवार को एक दर्दनाक घटना घटी. एक महिला पर भालू ने अचानक हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊखीमठ पहुंचाया गया. वहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग रेफर कर दिया.
नगर पंचायत ऊखीमठ के प्रेमनगर निवासी 32 वर्षीय रचना देवी पत्नी मनमोहन पर गुरुवार की दोपहर लगभग तीन बजे भालू ने अचानक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना राजकीय अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ऊखीमठ के निकट घास लेते वक्त हुई.
प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के अनुसार, रचना देवी घास काट रही थी, तभी जंगल की ओर से आए भालू ने उन पर झपटकर हमला कर दिया. हमले में वह बुरी तरह लहूलुहान हो गईं. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह भालू को दूर भगाकर घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए उन्हें रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.
इस घटना के बाद केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने अस्पताल जाकर घायल महिला का हालचाल जाना. उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम घटनास्थल पर है और प्रभावित क्षेत्र में गश्त की जा रही है. जिन क्षेत्रों में वन्यजीवों की सक्रियता अधिक है, वहां विशेष अभियान चलाया जाएगा. मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
इस घटना ने क्षेत्र में भालुओं की बढ़ती सक्रियता को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से जंगलों के आसपास भालुओं की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, जिससे ग्रामीण भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल निगरानी बढ़ाने, गश्त तेज करने और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में और भी गंभीर घटनाएं घट सकती हैं. लोग सवाल उठा रहे हैं कि घनी आबादी के पास वन्यजीवों का बार-बार पहुंचना वन विभाग की लापरवाही का संकेत तो नहीं. क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से अपील की कि भालुओं की बढ़ती गतिविधि पर त्वरित ध्यान दिया जाए और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.
